В четверг, 16 июля, состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Ильвесом» и «Дифферданжем». По киевскому времени игра начнется в 19:00. Первый поединок завершился вничью 0:0.



Ильвес



Текущий сезон для действующего бронзового призера Финляндии составляется далеко не лучшим образом. После 15 поединков национальной лиги на балансе Ильвеса есть всего 16 зачетных пунктов, благодаря которым он находится на 9-й позиции общего зачета. Даже от места в чемпионской группе команда отстает уже на 6 очков, а от лидера – на 14 баллов.



Не удалось торжествовать финнам и в кубке страны. На стадии полуфинала «Ильвес» уступил «ХИКу» со счетом 2:1.



Дифферданж



Прошлый сезон сложился для Дифферданжа проблематично. Коллектив завоевал 65 баллов за 30 поединков чемпионата Люксембурга, однако этого было недостаточно для победы – «Биссен» с таким же количеством очков стал чемпионом благодаря дополнительным показателям. Однако в кубке страны коллектив торжествовал, одолев «Викторию Роспорт» в финале.



В недавнем Суперкубке Люксембурге «Дифферданжу» победить не удалось – в серии пенальти после ничьей 1:1 сильнее оказался чемпион «Биссен».



Личные встречи



До текущей квалификации коллективы ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

«Ильвес» не побеждает уже 5 матчей подряд.

В 4/5 последних играх «Ильвес» не смог сохранить ворота сухими.

В 4/5 предыдущих матчах «Дифферданжа» было забито менее 2.5 гола.

Прогноз

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