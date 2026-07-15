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Ильвес
16.07.2026 19:00 - : -
Дифферданж 03
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15 июля 2026, 23:23 | Обновлено 15 июля 2026, 23:33
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0

Ильвес – Дифферданж. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 16 июля в 19:00 по Киеву

15 июля 2026, 23:23 | Обновлено 15 июля 2026, 23:33
20
0
Ильвес – Дифферданж. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Ильвес
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В четверг, 16 июля, состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Ильвесом» и «Дифферданжем». По киевскому времени игра начнется в 19:00. Первый поединок завершился вничью 0:0.

Ильвес

Текущий сезон для действующего бронзового призера Финляндии составляется далеко не лучшим образом. После 15 поединков национальной лиги на балансе Ильвеса есть всего 16 зачетных пунктов, благодаря которым он находится на 9-й позиции общего зачета. Даже от места в чемпионской группе команда отстает уже на 6 очков, а от лидера – на 14 баллов.

Не удалось торжествовать финнам и в кубке страны. На стадии полуфинала «Ильвес» уступил «ХИКу» со счетом 2:1.

Дифферданж

Прошлый сезон сложился для Дифферданжа проблематично. Коллектив завоевал 65 баллов за 30 поединков чемпионата Люксембурга, однако этого было недостаточно для победы – «Биссен» с таким же количеством очков стал чемпионом благодаря дополнительным показателям. Однако в кубке страны коллектив торжествовал, одолев «Викторию Роспорт» в финале.

В недавнем Суперкубке Люксембурге «Дифферданжу» победить не удалось – в серии пенальти после ничьей 1:1 сильнее оказался чемпион «Биссен».

Личные встречи

До текущей квалификации коллективы ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Ильвес» не побеждает уже 5 матчей подряд.
  • В 4/5 последних играх «Ильвес» не смог сохранить ворота сухими.
  • В 4/5 предыдущих матчах «Дифферданжа» было забито менее 2.5 гола.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.5 для "Ильвеса" и 6.24 для «Дифферданжа». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Ильвес
16 июля 2026 -
19:00
Дифферданж 03
Тотал менше 3 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Ильвес Тампере Дифферданж Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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