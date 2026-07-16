Динамо получило солидное усиление перед еврокубком

Киевское «Динамо» провело тренировку перед вторым матчем противостояния с румынской «Университатей Клуж» в квалификации Лиги Европы.

Хорошие новости для тренерского штаба Игоря Костюка поступили из лазарета: вместе с командой в общей группе тренировались Джастин Лонвейк и Пьер Мунгенге, которые ранее восстанавливались после незначительных травм.

Участие обоих футболистов в тренировке свидетельствует об их готовности помочь киевлянам в предстоящем еврокубковом поединке.

16 июля состоится второй матч первого раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между румынским клубом «Университатя» Клуж и украинским «Динамо» Киев. Матч пройдет в румынском Клуже на «Арене Клуж». Поединок начнется в 20:30.