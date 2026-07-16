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Лига Европы
16 июля 2026, 19:08 | Обновлено 16 июля 2026, 19:47
2192
0

Динамо получило солидное усиление перед еврокубком

Лонвейк и Мунгенге вернулись к тренировкам

16 июля 2026, 19:08 | Обновлено 16 июля 2026, 19:47
2192
0
Динамо получило солидное усиление перед еврокубком
ФК Динамо. Пьер Мунгенге
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Киевское «Динамо» провело тренировку перед вторым матчем противостояния с румынской «Университатей Клуж» в квалификации Лиги Европы.

Хорошие новости для тренерского штаба Игоря Костюка поступили из лазарета: вместе с командой в общей группе тренировались Джастин Лонвейк и Пьер Мунгенге, которые ранее восстанавливались после незначительных травм.

Участие обоих футболистов в тренировке свидетельствует об их готовности помочь киевлянам в предстоящем еврокубковом поединке.

16 июля состоится второй матч первого раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между румынским клубом «Университатя» Клуж и украинским «Динамо» Киев. Матч пройдет в румынском Клуже на «Арене Клуж». Поединок начнется в 20:30.

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Пьер Мунгенге Джастин Лонвейк Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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