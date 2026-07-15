30 минут тишины. Англия и Аргентина установили антирекорд чемпионатов мира
Впервые с 1966 года в матче ЧМ за стартовые полчаса не было нанесено ни одного удара
Сборные Англии и Аргентины установили антирекорд чемпионатов мира.
За стартовые 30 минут поединка 1/2 финала ЧМ англичане и аргентинцы не нанесли ни одного удара по воротам.
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Матч Англии и Аргентины – первый за всю историю чемпионатов мира (с 1966 года – с начала ведения статистики) поединок, в котором за первые полчаса не было нанесено ни одного удара по воротам.
Предыдущий рекорд по самому долгому ожиданию первого удара принадлежал предыдущему матчу Англии против Норвегии в четвертьфинале ЧМ-2026 – тогда первый удар был нанесен лишь на 29-й минуте.
Первый тайм Англия и Аргентина завершили без голов – 0:0. Победитель противостояния в финале встретится со сборной Испании.
Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 15 июля
Англия – Аргентина – 0:0 (первый тайм)
30 - England v Argentina is the first FIFA World Cup match on record (since 1966) not to see a single shot in the first 30 minutes. Indeed, the previous record for longest wait for a shot was England's last game against Norway (29th min).— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026
Cagey. pic.twitter.com/06nQhWQrEq
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