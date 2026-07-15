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  4. 30 минут тишины. Англия и Аргентина установили антирекорд чемпионатов мира
Чемпионат мира
15 июля 2026, 22:55 |
637
0

30 минут тишины. Англия и Аргентина установили антирекорд чемпионатов мира

Впервые с 1966 года в матче ЧМ за стартовые полчаса не было нанесено ни одного удара

15 июля 2026, 22:55 |
637
0
30 минут тишины. Англия и Аргентина установили антирекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Англии и Аргентины установили антирекорд чемпионатов мира.

За стартовые 30 минут поединка 1/2 финала ЧМ англичане и аргентинцы не нанесли ни одного удара по воротам.

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Матч Англии и Аргентины – первый за всю историю чемпионатов мира (с 1966 года – с начала ведения статистики) поединок, в котором за первые полчаса не было нанесено ни одного удара по воротам.

Предыдущий рекорд по самому долгому ожиданию первого удара принадлежал предыдущему матчу Англии против Норвегии в четвертьфинале ЧМ-2026 – тогда первый удар был нанесен лишь на 29-й минуте.

Первый тайм Англия и Аргентина завершили без голов – 0:0. Победитель противостояния в финале встретится со сборной Испании.

Чемпионат мира 2026. 1/2 финала, 15 июля

Англия – Аргентина – 0:0 (первый тайм)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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