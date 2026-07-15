Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси установил возрастной рекорд полуфиналов чемпионатов мира
Чемпионат мира
15 июля 2026, 22:26 | Обновлено 15 июля 2026, 22:57
672
0

Месси установил возрастной рекорд полуфиналов чемпионатов мира

Лионель в возрасте 39 лет стал самым возрастным полевым игроком в полуфиналах ЧМ

15 июля 2026, 22:26 | Обновлено 15 июля 2026, 22:57
672
0
Месси установил возрастной рекорд полуфиналов чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный Лионель Месси установил возрастной рекорд чемпионатов мира.

15 июля 39-летний Месси вышел в старте сборной Аргентины на матч 1/2 финала ЧМ-2026 против команды Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лионель стал самым возрастным полевым игроком (39 лет и 21 день), который вышел на полуфинальный поединок мирового первенства.

Англия и Аргентина начали очное противостояние 15 июля в 22:00 по Киеву на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Победитель этой пары в финале ЧМ встретится с командой Испании.

По теме:
Рональд Куман и Френки де Йонг взбесили Барселону
Фабрицио Романо: Полесье подпишет футболиста из топ-лиги, игравшего на ЧМ
30 минут тишины. Англия и Аргентина установили антирекорд чемпионатов мира
Лионель Месси рекорд ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Англии по футболу Англия - Аргентина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 15 июля 2026, 05:45 6
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026

Килиан был достаточно самокритичен после матча

Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Футбол | 15 июля 2026, 16:25 16
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ

Взял вину на себя

Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Футбол | 15.07.2026, 00:45
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Футбол | 15.07.2026, 08:54
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Мудрик может столкнуться с проблемами в Спортивном арбитражном суде
Футбол | 15.07.2026, 21:33
Мудрик может столкнуться с проблемами в Спортивном арбитражном суде
Мудрик может столкнуться с проблемами в Спортивном арбитражном суде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
14.07.2026, 12:01 29
Футбол
Гассиев выбрал Усику нового соперника вместо Уайлдера
Гассиев выбрал Усику нового соперника вместо Уайлдера
14.07.2026, 10:09 5
Бокс
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
14.07.2026, 07:19 15
Бокс
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
14.07.2026, 11:15 4
Волейбол
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
14.07.2026, 06:51 24
Футбол
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
14.07.2026, 06:02 10
Футбол
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем