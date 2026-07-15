Месси установил возрастной рекорд полуфиналов чемпионатов мира
Лионель в возрасте 39 лет стал самым возрастным полевым игроком в полуфиналах ЧМ
Легендарный Лионель Месси установил возрастной рекорд чемпионатов мира.
15 июля 39-летний Месси вышел в старте сборной Аргентины на матч 1/2 финала ЧМ-2026 против команды Англии.
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Лионель стал самым возрастным полевым игроком (39 лет и 21 день), который вышел на полуфинальный поединок мирового первенства.
Англия и Аргентина начали очное противостояние 15 июля в 22:00 по Киеву на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Победитель этой пары в финале ЧМ встретится с командой Испании.
Lionel Messi is the oldest outfield player to feature in a World Cup semi-final.— Squawka (@Squawka) July 15, 2026
39 years and 21 days old. 🐐 pic.twitter.com/JyiRjpeHwP
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