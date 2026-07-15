Месси установил возрастной рекорд полуфиналов чемпионатов мира

Легендарный Лионель Месси установил возрастной рекорд чемпионатов мира.

15 июля 39-летний Месси вышел в старте сборной Аргентины на матч 1/2 финала ЧМ-2026 против команды Англии.

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Лионель стал самым возрастным полевым игроком (39 лет и 21 день), который вышел на полуфинальный поединок мирового первенства.

Англия и Аргентина начали очное противостояние 15 июля в 22:00 по Киеву на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Победитель этой пары в финале ЧМ встретится с командой Испании.