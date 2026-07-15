Матвей БОДНАР: «Прежде всего я рад за ребят»
Нападающий «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Зюлте-Варегема»
Нападающий криворожского «Кривбасса» Матвей Боднар прокомментировал поражение от бельгийского «Зюлте-Варегема» (1:2) в товарищеском матче.
– Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний спарринг. Каким он получился?
– Матч мне очень понравился. Прежде всего я рад за ребят и за их самоотдачу. Команда отработала на все сто процентов. Поединок был непростым, но, считаю, именно такие матчи дают молодым футболистам бесценный опыт.
– Чувствуется ли, что физические нагрузки летних сборов сказываются на игре?
– Безусловно. В начале сборов всем было очень непросто из-за больших нагрузок. Сейчас видно, что команда набрала необходимую форму. Ребята готовы выкладываться на максимум, и это заметно на поле. Все прибавили в физической готовности.
– Что, по вашему мнению, нужно улучшить к следующему контрольному матчу?
– Прежде всего нужно усилить оборону. Но это касается не только защитников. Защита начинается с атаки: от того, как прессингуют нападающие, зависит работа всей команды без мяча. Именно над этим нужно работать.
– Какие главные выводы вы сделали после двух контрольных матчей?
– Я не тренер, поэтому могу говорить только о себе. Для меня главный вывод – нужно постоянно прогрессировать, работать на полную и помогать команде как в атаке, так и в обороне.
– Что говорила команда после финального свистка? Больше удовлетворения от игры или разочарования из-за результата?
– Конечно, есть ощущение, что мы могли победить. Это досадное поражение, ведь, на мой взгляд, мы выглядели лучше соперника. Но такие матчи также являются важной частью подготовки к сезону и дают нам понимание, над чем нужно работать дальше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Малов присоединился к Лехии
Британец не советует своему соотечественнику принимать этот бой