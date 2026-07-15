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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 22:01 | Обновлено 15 июля 2026, 22:18
58
0

Матвей БОДНАР: «Прежде всего я рад за ребят»

Нападающий «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Зюлте-Варегема»

15 июля 2026, 22:01 | Обновлено 15 июля 2026, 22:18
58
0
Матвей БОДНАР: «Прежде всего я рад за ребят»
ФК Кривбасс. Матвей Боднар
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Нападающий криворожского «Кривбасса» Матвей Боднар прокомментировал поражение от бельгийского «Зюлте-Варегема» (1:2) в товарищеском матче.

– Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний спарринг. Каким он получился?

– Матч мне очень понравился. Прежде всего я рад за ребят и за их самоотдачу. Команда отработала на все сто процентов. Поединок был непростым, но, считаю, именно такие матчи дают молодым футболистам бесценный опыт.

– Чувствуется ли, что физические нагрузки летних сборов сказываются на игре?

– Безусловно. В начале сборов всем было очень непросто из-за больших нагрузок. Сейчас видно, что команда набрала необходимую форму. Ребята готовы выкладываться на максимум, и это заметно на поле. Все прибавили в физической готовности.

– Что, по вашему мнению, нужно улучшить к следующему контрольному матчу?

– Прежде всего нужно усилить оборону. Но это касается не только защитников. Защита начинается с атаки: от того, как прессингуют нападающие, зависит работа всей команды без мяча. Именно над этим нужно работать.

– Какие главные выводы вы сделали после двух контрольных матчей?

– Я не тренер, поэтому могу говорить только о себе. Для меня главный вывод – нужно постоянно прогрессировать, работать на полную и помогать команде как в атаке, так и в обороне.

– Что говорила команда после финального свистка? Больше удовлетворения от игры или разочарования из-за результата?

– Конечно, есть ощущение, что мы могли победить. Это досадное поражение, ведь, на мой взгляд, мы выглядели лучше соперника. Но такие матчи также являются важной частью подготовки к сезону и дают нам понимание, над чем нужно работать дальше.

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Зюлте-Варегем товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Матвей Боднар
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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