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15 июля 2026, 22:07 | Обновлено 15 июля 2026, 22:11
904
0

Караоке, танцы и яхта за £1 млн. Как модель покорила сердце звезды Реала

Эшлин Кастро стала постоянной спутницей Джуда Беллингема

15 июля 2026, 22:07 | Обновлено 15 июля 2026, 22:11
904
0
Караоке, танцы и яхта за £1 млн. Как модель покорила сердце звезды Реала
Instagram. Эшлин Кастро
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем нечасто рассказывает о своей личной жизни. Однако его отношения с американской моделью и инфлюенсером Эшлин Кастро все чаще оказываются в центре внимания британской прессы.

Слухи о романе пары появились еще в конце 2024 года. В начале следующего года Эшлин заметили рядом с родителями футболиста на матче «Реала», а впоследствии она стала регулярно поддерживать Беллингема с трибун.

Как сообщает The Sun, одним из любимых развлечений пары стали караоке и совместные танцы. На 22-летие Джуда модель опубликовала серию личных кадров, на которых они пели, танцевали и целовались. Эшлин назвала футболиста своим лучшим партнером.

Пара также проводила время на Сардинии, где отдыхала на роскошной суперъяхте стоимостью около одного миллиона фунтов. Поездка состоялась в период восстановления Беллингема после операции на плече.

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Особенно близкие отношения у модели сложились с мамой футболиста Дениз. Эшлин неоднократно сидела рядом с ней на матчах «Реала» и сборной Англии.

28-летняя Кастро родилась в Калифорнии. Она работает моделью, развивает страницы в Instagram и TikTok, а ранее появлялась в музыкальных клипах известных артистов. Сейчас американка делит время между Лос-Анджелесом и Мадридом.

Несмотря на повышенное внимание, Беллингем и Кастро стараются не комментировать свой роман публично, предпочитая лишь изредка показывать совместные моменты в социальных сетях.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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