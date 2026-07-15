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Польша
15 июля 2026, 21:23 | Обновлено 15 июля 2026, 21:24
524
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер украинской сборной подписал контракт с клубом из Польши

Даниил Малов присоединился к Лехии

15 июля 2026, 21:23 | Обновлено 15 июля 2026, 21:24
524
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер украинской сборной подписал контракт с клубом из Польши
ФК Лехия. Даниил Малов
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Гданьская «Лехия» официально объявила о подписании контракта с украинским левым защитником люблянской «Олимпии» Данилом Маловым.

Отмечается, что контракт между польским клубом и 19-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.

Детали трансфера не разглашаются.

Во второй половине сезона 2025/26 Даниил Малов на правах аренды провел 6 матчей за армянский «Гандзасар Капан», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 125 тысяч евро.

В составе сборной Украины U-19 Малов дошёл до полуфинала юношеского Евро-2026 и вошёл в символическую сборную турнира.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Лехия Гданьск
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