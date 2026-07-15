ОФИЦИАЛЬНО. Лидер украинской сборной подписал контракт с клубом из Польши
Даниил Малов присоединился к Лехии
Гданьская «Лехия» официально объявила о подписании контракта с украинским левым защитником люблянской «Олимпии» Данилом Маловым.
Отмечается, что контракт между польским клубом и 19-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.
Детали трансфера не разглашаются.
Во второй половине сезона 2025/26 Даниил Малов на правах аренды провел 6 матчей за армянский «Гандзасар Капан», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 125 тысяч евро.
В составе сборной Украины U-19 Малов дошёл до полуфинала юношеского Евро-2026 и вошёл в символическую сборную турнира.
Danylo Malov został nowym zawodnikiem Lechii Gdańsk. Lewy obrońca podpisał z Biało-Zielonymi kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku.— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) July 15, 2026
Witamy w Gdańsku! ⚪️🟢
Więcej: https://t.co/ZVHIerCL3f pic.twitter.com/O0jQKtgl5S
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