ОФИЦИАЛЬНО. Лидер украинской сборной подписал контракт с клубом из Польши

Гданьская «Лехия» официально объявила о подписании контракта с украинским левым защитником люблянской «Олимпии» Данилом Маловым.

Отмечается, что контракт между польским клубом и 19-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.

Детали трансфера не разглашаются.

Во второй половине сезона 2025/26 Даниил Малов на правах аренды провел 6 матчей за армянский «Гандзасар Капан», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 125 тысяч евро.

В составе сборной Украины U-19 Малов дошёл до полуфинала юношеского Евро-2026 и вошёл в символическую сборную турнира.