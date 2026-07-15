ФОТО. Интересная статистика: вся острота Аргентины идет от Месси

Болельщики провели анализ игры лучших четырех команд чемпионата мира и пришли к неожиданному выводу.

Если в сборных Испании, Франции и Англии за важные компоненты игры отвечают разные игроки, то в семи важнейших параметрах у команды Аргентины сильнейший только один футболист – Лионель Месси, которому во время турнира исполнилось 39 лет.

При этом Месси в основном проводит матчи стоя или пешком. В игре со Швейцарией он пошел рекордные 5,3 км.