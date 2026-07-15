Чемпионат мира15 июля 2026, 20:47 |
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ФОТО. Интересная статистика: вся острота Аргентины идет от Месси
Лионель Месси – ключевой футболист сборной Аргентины
15 июля 2026, 20:47 |
343
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Болельщики провели анализ игры лучших четырех команд чемпионата мира и пришли к неожиданному выводу.
Если в сборных Испании, Франции и Англии за важные компоненты игры отвечают разные игроки, то в семи важнейших параметрах у команды Аргентины сильнейший только один футболист – Лионель Месси, которому во время турнира исполнилось 39 лет.
При этом Месси в основном проводит матчи стоя или пешком. В игре со Швейцарией он пошел рекордные 5,3 км.
Читайте также:Большую часть матчей ЧМ Месси ходит пешком
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