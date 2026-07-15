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  4. ФОТО. Интересная статистика: вся острота Аргентины идет от Месси
Чемпионат мира
15 июля 2026, 20:47 |
343
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ФОТО. Интересная статистика: вся острота Аргентины идет от Месси

Лионель Месси – ключевой футболист сборной Аргентины

15 июля 2026, 20:47 |
343
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ФОТО. Интересная статистика: вся острота Аргентины идет от Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Болельщики провели анализ игры лучших четырех команд чемпионата мира и пришли к неожиданному выводу.

Если в сборных Испании, Франции и Англии за важные компоненты игры отвечают разные игроки, то в семи важнейших параметрах у команды Аргентины сильнейший только один футболист – Лионель Месси, которому во время турнира исполнилось 39 лет.

При этом Месси в основном проводит матчи стоя или пешком. В игре со Швейцарией он пошел рекордные 5,3 км.

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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