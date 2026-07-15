Бешикташ назвал зарплату новичка Троссарда
Бельгиец будет получать более 6 миллионов евро в год
15 июля 2026 года стамбульский «Бешикташ» официально объявил о подписании контракта с бельгийским вингером лондонского «Арсенала» Леандро Троссардом.
По официальным данным, клуб Суперлиги подписал с 31-летним футболистом контракт сроком на 3 года с опцией продления ещё на один сезон. По условиям этого соглашения игрок будет ежегодно зарабатывать 6,5 миллиона евро.
В сезоне 2025/26 Леандро Троссард провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми голами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Косовская команда Малишева разгромила албанскую Влазнию
Поединок состоится 15 июля и начнется в 22:00 на стадионе Марседес-Бенц в Атланте