Бешикташ назвал зарплату новичка Троссарда

15 июля 2026 года стамбульский «Бешикташ» официально объявил о подписании контракта с бельгийским вингером лондонского «Арсенала» Леандро Троссардом.

По официальным данным, клуб Суперлиги подписал с 31-летним футболистом контракт сроком на 3 года с опцией продления ещё на один сезон. По условиям этого соглашения игрок будет ежегодно зарабатывать 6,5 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Леандро Троссард провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми голами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.