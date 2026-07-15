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Турция
15 июля 2026, 21:56 | Обновлено 15 июля 2026, 21:57
589
0

Бешикташ назвал зарплату новичка Троссарда

Бельгиец будет получать более 6 миллионов евро в год

15 июля 2026, 21:56 | Обновлено 15 июля 2026, 21:57
589
0
Бешикташ назвал зарплату новичка Троссарда
ФК Бешикташ
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15 июля 2026 года стамбульский «Бешикташ» официально объявил о подписании контракта с бельгийским вингером лондонского «Арсенала» Леандро Троссардом.

По официальным данным, клуб Суперлиги подписал с 31-летним футболистом контракт сроком на 3 года с опцией продления ещё на один сезон. По условиям этого соглашения игрок будет ежегодно зарабатывать 6,5 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Леандро Троссард провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми голами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Бешикташ чемпионат Турции по футболу Леандро Троссард зарплаты финансы
Дмитрий Вус Источник: ФК Бешикташ
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