Василий САЧКО: «Командная игра испанцев была бесподобной»

Известный в прошлом нападающий, а затем тренер Василий Сачко, в эксклюзивной беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, стала ли для него неожиданностью уверенная победа испанцев над французами (2:0) в полуфинале чемпионата мира, а также поделился ожиданиями от сегодняшнего поединка за вторую путевку в финал между Англией и Аргентиной.

– Буду откровенен: я не ожидал такого развития событий во вчерашнем полуфинале, в котором многие эксперты отдавали предпочтение французам. Я в шоке от фиаско «синих», которые на марафонской дистанции чемпионата мира производили очень сильное впечатление.

– Тогда почему французов вчера было не узнать?

– В этом заслуга испанцев. Я в восторге от их коллективных действий – они были бесподобны. Это был как раз случай, когда каждый игрок работал на команду. Игровая дисциплина просто поражала. Все прекрасно знают, какие «козыри» помогают испанцам постоянно быть среди лидеров, но, как ни странно, французы не подготовили никаких контраргументов.

– О чем именно идет речь?

– Испанцы научились доминировать благодаря контролю мяча. Поэтому ожидалось, что французы позаботятся о том, чтобы усложнить им жизнь благодаря цепкому отбору и острым выбегам в свободные зоны. Однако вчера «синие» не верили в собственные силы, что способны бросить вызов сопернику. Каким-то обреченным выглядел и их наставник Дидье Дешам. Ему не удалось переломить ход событий даже с помощью замен. Досадно. От этого поединка я ожидал большего.

– Может быть, повезет сегодня, когда в другом полуфинале отношения будут выяснять англичане и аргентинцы?

– Знаете, я давний поклонник таланта аргентинца Лионеля Месси. И, конечно, не терпится, чтобы в завершение своей блестящей многолетней карьеры в сборной он снова поднял над головой Кубок мира. Однако склоняюсь к тому, что англичане сегодня заставят гениального Лео забыть о чемпионском титуле, и решающее противостояние 19 июля будет европейским.