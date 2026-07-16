Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к украинскому вратарю «Бенфики» Анатолию Трубину.

По информации португальского издания Record, итальянский клуб рассматривает возможность подписания 24-летнего вратаря, трансфер вряд ли состоится за сумму менее 40 млн евро.

При этом донецкий «Шахтер» также может получить финансовую выгоду от возможного перехода. Украинский клуб имеет право на 40% от будущей капитальной прибыли «Бенфики» от продажи Трубина.

Трубин перешёл в «Бенфику» летом 2023 года и быстро стал основным вратарём команды. В случае продажи игрока за 40 млн евро «Шахтёр» получит 16 миллионов.