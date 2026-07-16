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  4. Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Италия
16 июля 2026, 21:08 |
4145
4

Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро

Украинец может перейти в «Ювентус»

16 июля 2026, 21:08 |
4145
4 Comments
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Туринский «Ювентус» проявляет интерес к украинскому вратарю «Бенфики» Анатолию Трубину.

По информации португальского издания Record, итальянский клуб рассматривает возможность подписания 24-летнего вратаря, трансфер вряд ли состоится за сумму менее 40 млн евро.

При этом донецкий «Шахтер» также может получить финансовую выгоду от возможного перехода. Украинский клуб имеет право на 40% от будущей капитальной прибыли «Бенфики» от продажи Трубина.

Трубин перешёл в «Бенфику» летом 2023 года и быстро стал основным вратарём команды. В случае продажи игрока за 40 млн евро «Шахтёр» получит 16 миллионов.

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Бенфика трансферы Шахтер Донецк Анатолий Трубин трансферы Серии A Ювентус
Дмитрий Олийченко Источник: Record.pt
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Комментарии 4
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Так в обід була поставлена точка? Чи Олійченко бухнув в вже забув)))
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А как же Реал?😟
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Та подерутся скоро все гранды за Трубина и Циганкова
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