Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля
Другие новости
15 июля 2026, 18:02 |
18
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

15 июля 2026, 18:02 |
18
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В среду, 15 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

22:00 Англия – Аргентина

Ggbet 2.63 – 2.88 – 3.10

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.63 для Англии и 3.10 для Арентины. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

20:30 Университатя Крайова – Витебск

Ggbet 1.33 – 4.75 – 8.50

21:15 Биссен – Клаксвик

Ggbet 2.15 – 3.60 – 2.70

22:00 Сутьеска – Кайрат Алматы

Ggbet 4.20 – 4.00 – 1.57

22:00 Эгнатия – Петрокуб

Ggbet 1.70 – 3.40 – 4.75

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
Англия – Аргентина. Прогноз Игоря Цыганыка на матч 1/2 финала ЧМ-2026
Англия – Аргентина. Прогноз Александра Шовковского на матч 1/2 финала ЧМ-26
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июля
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Футбол | 15 июля 2026, 16:25 14
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ

Взял вину на себя

Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Футбол | 15 июля 2026, 08:35 7
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина

Авторитетный наставник считает, что судьба этого противостояния решится в дополнительное время

Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Футбол | 15.07.2026, 07:15
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Футбол | 15.07.2026, 06:43
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Англия – Аргентина. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 15.07.2026, 17:14
Англия – Аргентина. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала чемпионата мира 2026
Англия – Аргентина. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
15.07.2026, 00:00 165
Футбол
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
14.07.2026, 09:19 3
Футбол
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 13
Футбол
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
14.07.2026, 06:51 23
Футбол
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
15.07.2026, 10:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем