СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля

В среду, 15 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

22:00 Англия – Аргентина

2.63 – 2.88 – 3.10

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.63 для Англии и 3.10 для Арентины. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

20:30 Университатя Крайова – Витебск

1.33 – 4.75 – 8.50

21:15 Биссен – Клаксвик

2.15 – 3.60 – 2.70

22:00 Сутьеска – Кайрат Алматы

4.20 – 4.00 – 1.57

22:00 Эгнатия – Петрокуб

1.70 – 3.40 – 4.75

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