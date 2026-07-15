СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 15 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
22:00 Англия – Аргентина
Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.63 для Англии и 3.10 для Арентины. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!
20:30 Университатя Крайова – Витебск
21:15 Биссен – Клаксвик
22:00 Сутьеска – Кайрат Алматы
22:00 Эгнатия – Петрокуб
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