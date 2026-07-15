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  4. Жабченко объяснил, почему полуфинал стал для испанцев легкой прогулкой
Чемпионат мира
15 июля 2026, 17:58 | Обновлено 15 июля 2026, 17:59
508
0

Жабченко объяснил, почему полуфинал стал для испанцев легкой прогулкой

По мнению экс-игрока сборной Украины, решающим стал контроль мяча

15 июля 2026, 17:58 | Обновлено 15 июля 2026, 17:59
508
0
Жабченко объяснил, почему полуфинал стал для испанцев легкой прогулкой
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло пиренейцам одолеть французов, а также сделал прогноз на второй полуфинал ЧМ Англия – Аргентина.

«Даже не вспомню, когда в последний раз «синие» были такими беспомощными. А все потому, что, образно говоря, испанцы позаботились о том, чтобы перекрыть сопернику дыхание, взяв мяч под свой контроль. Складывалось впечатление, что французы банально не знают, как его отбирать и действовать на подборах. Мбаппе, Дембеле и особенно Олисе. Не спасли от провала и замены. Испанцы продолжали доминировать, успевая не только остро атаковать, но и надежно страховать друг друга у своих владений. Хотя и довольно неожиданно, однако «Фурия роха» заслуженно победила – 2:0, подтвердив, что является неудобным соперником для «синих».

Что же касается второго полуфинала Англия – Аргентина, который состоится сегодня, то, на мой взгляд, борьба будет упорнее. Но поскольку в составах обеих сборных хватает именитых бомбардиров, голы обязательно будут. Склоняюсь к тому, что для определения соперника испанцев в финале не обойдется без дополнительного времени и послематчевых серий пенальти. Убежден, что от такого увлекательного развития событий футбольное сообщество только выиграет».

Ранее Златан Ибрагимович назвал главного игрока сборной Испании.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта инсайд сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу Игорь Жабченко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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