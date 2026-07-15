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Чемпионат мира
15 июля 2026, 16:40 | Обновлено 15 июля 2026, 16:49
1018
0

Ибрагимович назвал самого главного игрока сборной Испании

Напомнил, что Родри завоевывал Золотой мяч

15 июля 2026, 16:40 | Обновлено 15 июля 2026, 16:49
1018
0
Ибрагимович назвал самого главного игрока сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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Известный в прошлом форвард Златан Ибрагимович считает, что центральный полузащитник сборной Испании Родри является основным элементом в успехе команды.

«Не забываем, что Родри завоевал Золотой мяч, и не просто так. Это вообще редкость для игрока его позиции, но на ЧМ он снова показал себя футболистом мирового уровня».

«Ключевой игрок в успехе сборной Испании», – сказал Ибрагимович.

Сборная Испании в финале ЧМ-2026 сыграет против Англии или Аргентины.

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Златан Ибрагимович Родри ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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