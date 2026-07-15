Ибрагимович назвал самого главного игрока сборной Испании

Известный в прошлом форвард Златан Ибрагимович считает, что центральный полузащитник сборной Испании Родри является основным элементом в успехе команды.

«Не забываем, что Родри завоевал Золотой мяч, и не просто так. Это вообще редкость для игрока его позиции, но на ЧМ он снова показал себя футболистом мирового уровня».

«Ключевой игрок в успехе сборной Испании», – сказал Ибрагимович.

Сборная Испании в финале ЧМ-2026 сыграет против Англии или Аргентины.