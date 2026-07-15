Чемпионат мира15 июля 2026, 16:40 | Обновлено 15 июля 2026, 16:49
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Ибрагимович назвал самого главного игрока сборной Испании
Напомнил, что Родри завоевывал Золотой мяч
15 июля 2026, 16:40 | Обновлено 15 июля 2026, 16:49
1018
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Известный в прошлом форвард Златан Ибрагимович считает, что центральный полузащитник сборной Испании Родри является основным элементом в успехе команды.
«Не забываем, что Родри завоевал Золотой мяч, и не просто так. Это вообще редкость для игрока его позиции, но на ЧМ он снова показал себя футболистом мирового уровня».
«Ключевой игрок в успехе сборной Испании», – сказал Ибрагимович.
Сборная Испании в финале ЧМ-2026 сыграет против Англии или Аргентины.
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