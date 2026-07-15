На легионера Александрии нацелился клуб УПЛ

Один из игроков «Александрии» еще в ходе сезона 2025/26 попал в сферу интересов клуба УПЛ. Речь идет о 26-летнем сенегальском нападающем Папе Ндиагу, которого главный тренер «горожан» Владимир Шаран считает исполнителем высокого класса, которых в его профессиональной карьере было единицы. Об этом он рассказал в комментарии Sport.ua.

«Почти за четверть века своей тренерской деятельности таких игроков, как Ндиагу, у меня было столько, что на пальцах одной руки можно сосчитать, – сказал Владимир Шаран. – А если точнее, то только двое – грузин Давид Таргамадзе и испанец Лукас Мартинес. С первым я работал несколько сезонов в «Александрии», а со вторым – в «Карпатах». Этих трех футболистов атаки считаю самыми талантливыми из тех, кто играл под моим руководством.

Папа Ндиага, хотя и отыграл в нашей команде более трех месяцев – этого было достаточно, чтобы увидеть его квалификацию. Это одаренный игрок, у которого есть немало хороших качеств: он обладает взрывной скоростью, дриблингом, умением оценить ситуацию и т.д. Я уже однажды говорил, что по своему уровню – это игрок команды Премьер-лиги».

Добавим, что Папа Ндиага входит в список вероятных приобретений черкасского ЛНЗ.