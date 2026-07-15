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Украина. Первая лига
15 июля 2026, 17:39 | Обновлено 15 июля 2026, 18:24
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На легионера Александрии нацелился клуб УПЛ

Папа Ндиага может сменить клубную прописку

15 июля 2026, 17:39 | Обновлено 15 июля 2026, 18:24
482
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На легионера Александрии нацелился клуб УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Папа Ндиага Яду
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Один из игроков «Александрии» еще в ходе сезона 2025/26 попал в сферу интересов клуба УПЛ. Речь идет о 26-летнем сенегальском нападающем Папе Ндиагу, которого главный тренер «горожан» Владимир Шаран считает исполнителем высокого класса, которых в его профессиональной карьере было единицы. Об этом он рассказал в комментарии Sport.ua.

«Почти за четверть века своей тренерской деятельности таких игроков, как Ндиагу, у меня было столько, что на пальцах одной руки можно сосчитать, – сказал Владимир Шаран. – А если точнее, то только двое – грузин Давид Таргамадзе и испанец Лукас Мартинес. С первым я работал несколько сезонов в «Александрии», а со вторым – в «Карпатах». Этих трех футболистов атаки считаю самыми талантливыми из тех, кто играл под моим руководством.

Папа Ндиага, хотя и отыграл в нашей команде более трех месяцев – этого было достаточно, чтобы увидеть его квалификацию. Это одаренный игрок, у которого есть немало хороших качеств: он обладает взрывной скоростью, дриблингом, умением оценить ситуацию и т.д. Я уже однажды говорил, что по своему уровню – это игрок команды Премьер-лиги».

Добавим, что Папа Ндиага входит в список вероятных приобретений черкасского ЛНЗ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины трансферы УПЛ трансферы Владимир Шаран инсайд Александрия Папа Ндиага Яде
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Він мавританець, а не сенегалець 
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