Шахтер изучает трансфер футболиста, которого хотело купить Динамо

Стали известны новые подробности о будущем нападающего «Актобе» Виталия Латурнуса, который в последнее время находился в центре внимания нескольких украинских клубов.

По информации источника, кандидатуру футболиста подробно изучали скауты житомирского «Полесья» и донецкого «Шахтера». Оба клуба рассматривали возможность подписания игрока, однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Интересно, что Латурнус имеет немецкие корни. В графе «национальность» в его документах указано, что он является немцем, а также имеет возможность без проблем получить гражданство Германии. В таком случае футболист не считался бы легионером в Украинской Премьер-лиге.