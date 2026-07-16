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  4. Шахтер изучает трансфер футболиста, которого хотело купить Динамо
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 20:48 |
1290
0

Шахтер изучает трансфер футболиста, которого хотело купить Динамо

Латурнус также заинтересовал «Полесье»

16 июля 2026, 20:48 |
1290
0
Шахтер изучает трансфер футболиста, которого хотело купить Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Латурнус
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Стали известны новые подробности о будущем нападающего «Актобе» Виталия Латурнуса, который в последнее время находился в центре внимания нескольких украинских клубов.

По информации источника, кандидатуру футболиста подробно изучали скауты житомирского «Полесья» и донецкого «Шахтера». Оба клуба рассматривали возможность подписания игрока, однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Интересно, что Латурнус имеет немецкие корни. В графе «национальность» в его документах указано, что он является немцем, а также имеет возможность без проблем получить гражданство Германии. В таком случае футболист не считался бы легионером в Украинской Премьер-лиге.

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Виталий Латурнус Динамо Киев трансферы Актобе чемпионат Казахстана по футболу трансферы УПЛ Матвей Пономаренко Шахтер Донецк Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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