Трубина решил купить легендарный клуб. Переговоры начались

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин остается одним из самых востребованных голкиперов на европейском трансферном рынке.

По информации Calciomercato.it, интерес к 24-летнему украинцу проявляет мадридский «Реал». Главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо высоко ценит Трубина ещё со времён их совместной работы в «Бенфике», а в мадридском клубе уже начали задумываться о будущей замене Тибо Куртуа. В то же время Андрей Лунин, как утверждает источник, не убедил руководство «Реала» в своей готовности стать основным вратарем.

Также источник отмечает, что интерес к Трубину сохраняет один из грандов Серии А – «Ювентус», который уже контактирует с окружением голкипера. Кроме того, представители трёх клубов английской Премьер-лиги также провели встречи по поводу возможного трансфера украинца.

Сообщается, что контракт Трубина с «Бенфикой» действует до лета 2028 года и содержит клаусулу в размере около 100 миллионов евро. При этом 40% от суммы будущей продажи должен получить донецкий «Шахтер» в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время трансфера украинца в Португалию в 2023 году.