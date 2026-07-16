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  4. Трубина решил купить легендарный клуб. Переговоры начались
Италия
16 июля 2026, 07:32 | Обновлено 16 июля 2026, 07:37
6193
0

Трубина решил купить легендарный клуб. Переговоры начались

На переход игрока претендует «Ювентус»

16 июля 2026, 07:32 | Обновлено 16 июля 2026, 07:37
6193
0
Трубина решил купить легендарный клуб. Переговоры начались
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин остается одним из самых востребованных голкиперов на европейском трансферном рынке.

По информации Calciomercato.it, интерес к 24-летнему украинцу проявляет мадридский «Реал». Главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо высоко ценит Трубина ещё со времён их совместной работы в «Бенфике», а в мадридском клубе уже начали задумываться о будущей замене Тибо Куртуа. В то же время Андрей Лунин, как утверждает источник, не убедил руководство «Реала» в своей готовности стать основным вратарем.

Также источник отмечает, что интерес к Трубину сохраняет один из грандов Серии А – «Ювентус», который уже контактирует с окружением голкипера. Кроме того, представители трёх клубов английской Премьер-лиги также провели встречи по поводу возможного трансфера украинца.

Сообщается, что контракт Трубина с «Бенфикой» действует до лета 2028 года и содержит клаусулу в размере около 100 миллионов евро. При этом 40% от суммы будущей продажи должен получить донецкий «Шахтер» в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время трансфера украинца в Португалию в 2023 году.

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трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Ювентус Реал Мадрид Анатолий Трубин Бенфика
Дмитрий Олийченко Источник: Calciomercato
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