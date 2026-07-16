Трубина решил купить легендарный клуб. Переговоры начались
На переход игрока претендует «Ювентус»
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин остается одним из самых востребованных голкиперов на европейском трансферном рынке.
По информации Calciomercato.it, интерес к 24-летнему украинцу проявляет мадридский «Реал». Главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо высоко ценит Трубина ещё со времён их совместной работы в «Бенфике», а в мадридском клубе уже начали задумываться о будущей замене Тибо Куртуа. В то же время Андрей Лунин, как утверждает источник, не убедил руководство «Реала» в своей готовности стать основным вратарем.
Также источник отмечает, что интерес к Трубину сохраняет один из грандов Серии А – «Ювентус», который уже контактирует с окружением голкипера. Кроме того, представители трёх клубов английской Премьер-лиги также провели встречи по поводу возможного трансфера украинца.
Сообщается, что контракт Трубина с «Бенфикой» действует до лета 2028 года и содержит клаусулу в размере около 100 миллионов евро. При этом 40% от суммы будущей продажи должен получить донецкий «Шахтер» в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время трансфера украинца в Португалию в 2023 году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пономаренко отдаёт предпочтение «Галатасараю»
Проспер Оба признался, что мог продолжить карьеру в Киеве