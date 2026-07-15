Эксперт объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ

Известный эксперт Николай Цымбал эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло испанцам одержать победу над французами, и уточнил, кому отдает предпочтение во втором полуфинале ЧМ по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

«Поймал себя на мысли, что выступление каждого из полуфиналистов стало бы украшением решающего матча за чемпионский титул, который состоится 19 июля. Но в раунде плей-офф не все могут быть победителями. Это аксиома. Если откровенно, то я выше оценивал шансы французов в первом полуфинале, считая, что они демонстрируют более динамичный футбол и могут добавлять в интенсивности на завершающей стадии.

Не думал, что станем свидетелями каких-нибудь домашних заготовок от тренерского штаба испанцев. Все в курсе, что атака французов очень мощная, однако это отнюдь не значит, что те же испанцы будут, образно говоря, строить возле своих владений автобусы.

Пиренейцы остались верны себе. Единственное – не увлекались высоким прессингом, а встречали «синих» в среднем блоке, потому что соперники непревзойденны в переходной фазе. И выяснилось, что они не только искусно контролировали мяч, а это всегда было их «козырем», но и умело выходили из-под прессинга визави, получая численное преимущество в центре поля. Это заставляло французов нервничать и допускать ошибки. В итоге сборная с выдающимися игроками линии атаки умудрилась не только не забить, но и не создала серьезных угроз владениям испанцев. Респект наставнику Луису де ла Фуэнте и его подопечным: они заслуженно победили – 2:0, потому что лучше подготовились к противостоянию.

Считаю, что и сегодня англичане и аргентинцы будут действовать в присущем им стиле. В частности, британцы постараются воспользоваться агрессивностью на флангах, умением обыгрывать один в один, нацеленностью во время стандартов. Предпочтение отдаю англичанам, потому что у них более сбалансированный состав, а это весомый аргумент. Хотя аргентинцы опасны тем, что умеют терпеть и ждать своего шанса у ворот оппонента. Также убежден, что и второй полуфинал будет урожайным на голы. А что еще нужно футбольному сообществу?»

Ранее Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ.