Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ
Чемпионат мира
15 июля 2026, 14:19 | Обновлено 15 июля 2026, 14:44
1285
0

Эксперт объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ

Николай Цымбал считает, что чемпионский титул разыграют европейцы

15 июля 2026, 14:19 | Обновлено 15 июля 2026, 14:44
1285
0
Эксперт объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный эксперт Николай Цымбал эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло испанцам одержать победу над французами, и уточнил, кому отдает предпочтение во втором полуфинале ЧМ по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

«Поймал себя на мысли, что выступление каждого из полуфиналистов стало бы украшением решающего матча за чемпионский титул, который состоится 19 июля. Но в раунде плей-офф не все могут быть победителями. Это аксиома. Если откровенно, то я выше оценивал шансы французов в первом полуфинале, считая, что они демонстрируют более динамичный футбол и могут добавлять в интенсивности на завершающей стадии.

Не думал, что станем свидетелями каких-нибудь домашних заготовок от тренерского штаба испанцев. Все в курсе, что атака французов очень мощная, однако это отнюдь не значит, что те же испанцы будут, образно говоря, строить возле своих владений автобусы.

Пиренейцы остались верны себе. Единственное – не увлекались высоким прессингом, а встречали «синих» в среднем блоке, потому что соперники непревзойденны в переходной фазе. И выяснилось, что они не только искусно контролировали мяч, а это всегда было их «козырем», но и умело выходили из-под прессинга визави, получая численное преимущество в центре поля. Это заставляло французов нервничать и допускать ошибки. В итоге сборная с выдающимися игроками линии атаки умудрилась не только не забить, но и не создала серьезных угроз владениям испанцев. Респект наставнику Луису де ла Фуэнте и его подопечным: они заслуженно победили – 2:0, потому что лучше подготовились к противостоянию.

Считаю, что и сегодня англичане и аргентинцы будут действовать в присущем им стиле. В частности, британцы постараются воспользоваться агрессивностью на флангах, умением обыгрывать один в один, нацеленностью во время стандартов. Предпочтение отдаю англичанам, потому что у них более сбалансированный состав, а это весомый аргумент. Хотя аргентинцы опасны тем, что умеют терпеть и ждать своего шанса у ворот оппонента. Также убежден, что и второй полуфинал будет урожайным на голы. А что еще нужно футбольному сообществу?»

Ранее Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ.

По теме:
Догнать Бразилию. Аргентина может в седьмой раз выйти в финал ЧМ
Журналист: «30 минут перерыва в финале. Из ЧМ делают ремейк Супербоула»
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная попрощалась с тренером после сенсационного ЧМ
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта инсайд сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу Николай Цымбал сборная Аргентины по футболу сборная Англии по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
Футбол | 15 июля 2026, 08:08 20
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб

Матвей хочет играть за «Галатасарай»

ОФИЦИАЛЬНО. Локомотив объявил о подписании экс-футболиста Динамо
Футбол | 15 июля 2026, 14:08 0
ОФИЦИАЛЬНО. Локомотив объявил о подписании экс-футболиста Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Локомотив объявил о подписании экс-футболиста Динамо

Сергей Мякушко будет выступать в Первой лиге Украины

Решение Суркиса. Динамо отказалось продавать своего таланта за 20 млн евро
Футбол | 15.07.2026, 08:32
Решение Суркиса. Динамо отказалось продавать своего таланта за 20 млн евро
Решение Суркиса. Динамо отказалось продавать своего таланта за 20 млн евро
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Футбол | 15.07.2026, 00:00
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бокс | 15.07.2026, 07:45
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
15.07.2026, 00:49 12
Бокс
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
15.07.2026, 05:45 6
Футбол
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
14.07.2026, 07:19 15
Бокс
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 3
Футбол
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
13.07.2026, 08:02 5
Футбол
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
14.07.2026, 06:02 10
Футбол
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
14.07.2026, 02:46 22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем