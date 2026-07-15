Дидье Дешам побил рекорд Хельмута Шена

Матч против Испании (0:2) стал 26-м для 57-летнего наставника сборной Франции Дидье Дешама в финальных турнирах чемпионатов мира. Тем самым он превзошел рекорд мундиалей 48-летней давности, принадлежавший немцу Хельмуту Шену. В 7 играх Дешам руководил «трехцветными» на ЧМ-2018, 2022, 2026 и в 5 - на ЧМ-2014. Под его руководством французы одержали на чемпионатах мира в общей сложности 20 побед, 3 встречи завершили вничью, 3 проиграли, 56 мячей забили, 21 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ