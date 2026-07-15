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Чемпионат мира
15 июля 2026, 11:53 | Обновлено 15 июля 2026, 11:58
267
0

Дидье Дешам побил рекорд Хельмута Шена

Тренер французской сборной провел 26-й матч на чемпионатах мира

15 июля 2026, 11:53 | Обновлено 15 июля 2026, 11:58
267
0
Дидье Дешам побил рекорд Хельмута Шена
Getty Images/Global Images Ukraine
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Матч против Испании (0:2) стал 26-м для 57-летнего наставника сборной Франции Дидье Дешама в финальных турнирах чемпионатов мира. Тем самым он превзошел рекорд мундиалей 48-летней давности, принадлежавший немцу Хельмуту Шену. В 7 играх Дешам руководил «трехцветными» на ЧМ-2018, 2022, 2026 и в 5 - на ЧМ-2014. Под его руководством французы одержали на чемпионатах мира в общей сложности 20 побед, 3 встречи завершили вничью, 3 проиграли, 56 мячей забили, 21 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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