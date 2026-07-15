Топ-5 игроков с наибольшим количеством матчей на ЧМ и ЧЕ без поражений
Все пять футболистов на вершине данного рейтинга представляют Испанию
Победа сборной Испании над сборной Франции в полуфинале ЧМ-2026 продлила ряд беспроигрышных серий футболистов на чемпионатах мира и Европы.
Игроки «Фурии рохи» занимают 5 самых высоких мест в рейтинге футболистов, которые на ЧМ и ЧЕ сыграли наибольшее количество матчей, не проиграв ни одного.
Топ-5 игроков с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира и Европы, не проиграв ни в одном из них
- 22 – Эмерик Ляпорт (Испания)
- 20 – Микель Оярсабаль (Испания)
- 16 – Фабиан Руис (Испания)
- 14 – Микель Мерино (Испания)
- 14 – Ламин Ямаль (Испания)
Напомним, что следующим поединком сборной Испании станет финальная игра ЧМ-2026 против победителя пары Англия – Аргентина.
5 - The five European players with the most appearances at the FIFA World Cup/UEFA EUROs combined without ever suffering defeat all play for Spain:— OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026
🇪🇸 22 - Aymeric Laporte
🇪🇸 20 - Mikel Oyarzabal
🇪🇸 16 - Fabián Ruiz
🇪🇸 14 - Mikel Merino
🇪🇸 14 - Lamine Yamal
Unbeaten. pic.twitter.com/bk5h6fBbEb
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