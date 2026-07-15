Топ-5 игроков с наибольшим количеством матчей на ЧМ и ЧЕ без поражений

Победа сборной Испании над сборной Франции в полуфинале ЧМ-2026 продлила ряд беспроигрышных серий футболистов на чемпионатах мира и Европы.

Игроки «Фурии рохи» занимают 5 самых высоких мест в рейтинге футболистов, которые на ЧМ и ЧЕ сыграли наибольшее количество матчей, не проиграв ни одного.

Топ-5 игроков с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира и Европы, не проиграв ни в одном из них

22 – Эмерик Ляпорт (Испания)

20 – Микель Оярсабаль (Испания)

16 – Фабиан Руис (Испания)

14 – Микель Мерино (Испания)

14 – Ламин Ямаль (Испания)

Напомним, что следующим поединком сборной Испании станет финальная игра ЧМ-2026 против победителя пары Англия – Аргентина.