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Чемпионат мира
15 июля 2026, 11:48 | Обновлено 15 июля 2026, 12:25
208
0

Топ-5 игроков с наибольшим количеством матчей на ЧМ и ЧЕ без поражений

Все пять футболистов на вершине данного рейтинга представляют Испанию

15 июля 2026, 11:48 | Обновлено 15 июля 2026, 12:25
208
0
Топ-5 игроков с наибольшим количеством матчей на ЧМ и ЧЕ без поражений
Getty Images/Global Images Ukraine
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Победа сборной Испании над сборной Франции в полуфинале ЧМ-2026 продлила ряд беспроигрышных серий футболистов на чемпионатах мира и Европы.

Игроки «Фурии рохи» занимают 5 самых высоких мест в рейтинге футболистов, которые на ЧМ и ЧЕ сыграли наибольшее количество матчей, не проиграв ни одного.

Топ-5 игроков с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира и Европы, не проиграв ни в одном из них

  • 22 – Эмерик Ляпорт (Испания)
  • 20 – Микель Оярсабаль (Испания)
  • 16 – Фабиан Руис (Испания)
  • 14 – Микель Мерино (Испания)
  • 14 – Ламин Ямаль (Испания)

Напомним, что следующим поединком сборной Испании станет финальная игра ЧМ-2026 против победителя пары Англия – Аргентина.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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