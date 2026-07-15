Симон – правильный выбор. 11 мыслей о матче Испании и Франции

Ямаль и Мбаппе 11 раз встречались друг с другом на поле за время своих карьер, и большинство дуэлей выиграл испанец. Счёт противостояний – 9:2. О чём это говорит? Нет, не о разнице в крутости или классе – о том, насколько каждый из футболистов умел и умеет оказываться в нужном месте в нужное время. Ведь, в конце концов, футбол – командная игра, что и доказал нам вчерашний матч (если вдруг кому-то до сих пор нужны были подтверждения). Просто Мбаппе всегда не там и не тогда. В Париже, когда команда не готова выигрывать ЛЧ и не имеет Энрике. В Мадриде в период его самого серьезного кризиса за десятилетие. Во главе сборной Франции в тот момент, когда у неё есть звёзды – но нет команды. Килиана можно критиковать за многое, но трудно спорить: ему не везёт. Если бы Фортуна была с ним, сейчас у него было бы гораздо больше титулов. Вероятно, не только командных. А вместо этого кто-то сейчас всерьёз подсчитывает его поражения в дуэлях с подростком.

Мбаппе вылетает вместе со сборной Франции. О причинах неудачи фаворита и самых запоминающихся моментах вчерашнего поединка – в абзацах ниже.

1. Возможно, секрет победы на ЧМ – собрать ровную сборную. Давайте начистоту: по составу эта Франция лучше Испании. В символической сборной этих двух команд было бы 7–8 игроков Дешама. Но какая из команд более ровная по качеству футболистов? У какой меньше слабых звеньев? Испанская. Матч доказал: сначала – ошибками Рабьо (потери, желтая карточка, замена в перерыве), затем – пенальти Диня. Так уж сложилось, что за пару часов до этого точно такой же 11-метровый привёз в свои ворота защитник «Дьора» в матче против «Викингура» в далёком-далёком раунде квалификации ЛЧ. А здесь полуфинал ЧМ – и вот такое. Круто иметь Мбаппе, Олисе и Дембеле одновременно, но, вероятно, уровень конкурентоспособности сборной в топ-матчах определяется не классом лучших её исполнителей – а классом худших. Худшие в составе Испании лучше худших во французской сборной. Вот вам и простое объяснение увиденного.

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2. Плохой первый тайм в атаке от всех. У Франции 2 удара и вообще ничего не получилось – с ней понятно. Но ведь Испания тоже не впечатлила. Да, забила – но с пенальти после ошибки соперника. После этого был ещё один топовый момент. И всё. И это в тайме, когда соперник потерял основного защитника, сам себе привозит, откровенно разваливается… Пожалуй, это очень хорошо объясняет основную идею сборной Испании: она вообще не хищная. Акула приплывет на запах крови за километры, а испанская сборная проигнорирует его даже у себя под носом. Потому что философия. Надо не использовать случай – а заслужить. Наработать. Сделать столько, чтобы убедить себя и соперника, что ты должен забить тот второй мяч. Поэтому Испания медленно катала круглый в поисках шанса, пока Франция… ну, она присутствовала на поле. Наверное. Если бы французы наказали после перерыва, мы бы сейчас уничтожали Испанию за такой первый тайм впереди.

3. Франция снова «пропустила» первый тайм. То же самое было против Сенегала. Против Ирака. Против Парагвая. Против Марокко. Пожалуй, с первых минут хорошо команда играла только со шведами. И мы думали, что это фича, – а это оказалось именно багом. Мы думали, что команда бережет силы и сможет играть в лучший футбол не 45, а все 90 минут в решающих матчах, – а не смогла. Значит, до сих пор это была не лень? То есть Франция играла не с запасом, а как умела и близко к своему максимуму? Получается, что да. И пока это главный шок всего мундиаля. Если вторые таймы – это конвертация разницы в классе с соперниками и/или удачные решения тренера в перерыве, то что делал Дешам перед первыми? Если до сих пор Франция не получала указания беречь силы в первые 45 минут, то что это было тогда вообще в исполнении команды на чемпионате мира? Так много вопросов без ответов. И большинство – к Дешаму. Почему этот состав играл в футбол лишь 50% времени?

4. Метрика xG однажды отойдёт в сторонку. Её заменит какая-то более глубокая. Такая, которая будет учитывать, в частности, моменты, не завершившиеся ударами. Да, уже сейчас есть xThreat, но она учитывает вообще все пасы. В том числе и подготовительные. Каждый из популярных статистических показателей проигнорирует шанс Мбаппе в первом тайме, когда тот выбежал из-за спины Симона и только из-за игры на опережение вратаря не успел подобрать мяч и выйти один на один. Момент? Момент. А статистика его не зафиксировала. Ни удара, ни xG. Однажды зритель «дорастёт» до того, что учитывать такие моменты станет для него важным. Как когда-то «дорос» до того, чтобы вместо сухого показателя ударов использовать не идеальный, но точно более красноречивый показатель xG. С годами футбол – всё больше о цифрах и работе с ними. И чем дальше, тем лучше и креативнее эту работу будут выполнять соответствующие люди.

5. Тотальный футбол правит! Сколько бы люди ни утверждали обратное. Ни в одной другой команде-участнице полуфиналов ЧМ крайний защитник не сделал бы того, что сделал Порро. Счёт 1:0, так что вопрос: куда ты так бежишь? Оказалось, что за голом. Комплименты за хладнокровие и смелость. Единственное что, смелым Порро помогли стать французы: если бы они атаковали хоть чуть-чуть больше до его гола, Педро никогда бы в жизни не рискнул подняться так высоко во время позиционной атаки. Но соперник позволил. Порро воспользовался. Забил. И стал единственным автором гола с игры в матче. Правый защитник! Символично: именно защитник выделяется в день, когда большую часть оборонительной работы проделали нападающие. Тотальный футбол, как учили Кройф, Гвардиола и Тед Лассо. И вот такая команда доминирует сейчас в футболе сборных, в клубном – похожий «ПСЖ». Вот вам и подсказка, как стать лучшими в 2026 году.

6. Олисе проиграл ЗМ. Пожалуй, официально – уже по итогам матча, но де-факто – ещё на момент своей замены. Провалил игру. Имел меньше мяча, чем обычно, но ужасно распорядился своими касаниями. Ничего не создал ни для себя, ни для партнеров. Исчез в самый важный момент. Кстати, показательно: когда не творит Олисе, тогда не творит и сборная Франции вообще. Повод усомниться в том, точно ли её лидера зовут Килианом. Впрочем, Майкл провалился. И вчера, и во втором полуфинале ЛЧ против «ПСЖ». То есть в самых важных матчах сезона. А ещё за 2 года в «Баварии» промахивался в ключевые моменты против «Боруссии» и «Интера» (да, именно тогда, когда мюнхенцы вылетели). Это уже не случайность, а тенденция: в решающие минуты Олисе «плывет». Играет существенно хуже. Ошибается в простых ситуациях. Разочаровывает. У Майкла сложился образ ментально устойчивого парня-пофигиста, но, кажется, он таковым не является. Чтобы стать лучшим в мире, ему нужно преодолеть один-единственный комплекс.

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7. Франция вылетает, ведь оказалась не готова выигрывать в плохие дни. А такие дни бывают у почти всех сборных в ходе крупных турниров. Посмотрите на противоположную часть сетки. Там – Англия и Аргентина, которые страдают в каждом матче плей-офф. Англия выжила даже тогда, когда доигрывала в меньшинстве. Дважды побеждала в дни, когда пропускала первой. Аргентина отыгрывалась после 0:2. Одолела Кабо-Верде в лучшем матче в истории маленькой страны. А Франция? Всегда вела игру. Всегда делала достаточно, чтобы всё шло по плану. И вдруг тут не получилось. Пропустила первой. Потеряла защитника. Оказалась под давлением и фактически без Олисе. Реакция? Никакой. Ни плана Б, ни характера, ни лидера на поле в такой момент. Первый неудачный день для Франции на ЧМ – и сразу вылет. Вот вам и единственная слабость сборной – нулевая стрессоустойчивость.

8. Неудачный матч для зрителя. Мало моментов. «Грязь» в конце: удары локтем от Мбаппе и чуть раньше выдающийся актёрский перформанс от Симона. Но главное: игра «в одни ворота». Счёт не отражает превосходство Испании. На её фоне Франция казалась не командой, а набором отдельных футболистов. Пожалуй, классных – но таких, у которых, помимо всего прочего, именно сегодня ещё и не пошла игра. Мы не увидели выдающихся действий в атаке ни от кого из тройки лидеров атаки Франции. Оба гола – такие, которые даже немного позорно пропускать, когда играешь в полуфинале ЧМ. Так, например, в моменте со вторым мячом во время старта рывка Порро рядом с ним были Дуэ и Коне – а через несколько секунд он оказался один. Как так? Самое страшное: Испания снова не провела выдающийся матч. Этот – хороший, но победа – на классе, а не благодаря характеру и на последних силах. Просто Франция не подъехала. Мы ожидали увидеть досрочный финал, а увидели лишь достойного финалиста – маловато.

9. Симон – правильный выбор вратаря для этой сборной. По-прежнему слабое место команды. Неидеальный кипер для неидеального коллектива. То после выхода неудачно выбивает головой, то ловит в руки не с первого раза. Вчера – молодец, но даже в хорошем матче не вселял уверенности. Впрочем, оглянитесь вокруг: вся Испания такая, если говорить о каждом игроке в отдельности. У Ямаля всего 1+0 за весь турнир – ну, так себе лидер. Оярсабаль и близко не Кейн или Мбаппе. Баена играет слева просто потому, что конкуренты – хуже. Ляпорт плюс-минус так же. Это не сборная звёзд на пике формы. Нет, наоборот: здесь либо крепкие середняки, либо лучшие не в лучшей форме. А если так, то какие Рая и Гарсия? Этой команде нужен подходящий вратарь. Симон ей идёт. Я до сих пор уверен, что с Раей было бы лучше, но выбор тренера, кажется, наконец-то понял. Ощущение органичности игры команды максимальное, когда на поле именно Унаи.

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10. По Дешаму скучать не будем. А вот если бы в 2018 году его команда так и не выиграла ЧМ, можно ли было бы критиковать его так же, как того же Роберто Мартинеса, за погубленное «золотое» поколение? Я понимаю, насколько важен Дидье для атмосферы в раздевалке. Наверное, он классный оратор и психолог. Но каждый провал Франции – одинаковый. Каждый раз, когда не получается, мы говорим: «Не было команды». А что сейчас? Снова то же самое. На последних минутах французы не смогли скоординировано пойти в прессинг, потому что некоторые уже опустили руки. 90 минут ничего не получается – а тренер не предлагает новых идей. Будто все они в ногах Мбаппе и Олисе – а у тех не пошло. Дешам для этой сборной – икона. Он неплохо распорядился выдающимся составом футболистов. Но есть ощущение, что клубный топ-тренер смог бы справиться лучше. И не один. И речь не только о ЧМ-2026. Дидье покидает сборную в тот момент, когда она вновь не убедила как команда, – укол для любого тренера.

11. Испания – фаворит финала. С кем бы ни пришлось играть. О чём вообще речь, если команда предлагает Франции такой оборонительный план на матч, который сдерживает одновременно и Мбаппе, и Олисе, и Дембеле, и Дуэ, и Барколя? В составе Аргентины придётся остановить только Месси. В составе Англии – только Кейна и Беллингема. И по сравнению с уже решенными эти задачи выглядят даже легкими. У Испании лучший центр поля по качеству, Родри – снова король. Лучший прессинг. Превосходная командная игра с мячом в целом. Близкая к идеальной синхронизация между действиями защитников. На фоне такой обороны атака во главе с Ямалем выглядит даже как-то так себе. А это, на секундочку, атака ВО ГЛАВЕ С ЯМАЛЕМ. Испания забивала во всех матчах турнира, кроме первого. Ламин до сих пор может играть лучше. Ольмо может начать забивать, а не только отдавать пасы. Забил Порро, значит, может любой. Единственная надежда на финал заключается в том, что там испанцы точно получат в соперники команду, которая умеет выживать.

И этой команде снова придётся просто пытаться выжить. 90 или даже все 120 минут. Потому что испанцы – выдающиеся. И такие выводы легко делать даже по их откровенно скучным матчам.