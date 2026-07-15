Гвардиола объяснил, почему Испания победила Францию на ЧМ-2026

Именитый экс-тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу сборной Испании в полуфинале чемпионата мира против Франции (2:0).

«Вот такую ​​Испанию я хочу показать миру – смелую, умную и бесстрашную. Они не просто побеждают Францию, они контролируют ее, душат и заставляют одну из сильнейших команд мира выглядеть совершенно растерянной.

Люди говорили, что эта молодая сборная не будет готова к полуфиналу чемпионата мира. Посмотрите на них сейчас. Каждый пас имеет цель, каждое движение создает пространство, каждый игрок точно понимает, что нужно команде.

Франция приехала с игроками мирового класса, но Испания показала, что футбольный интеллект, смелость и командная работа могут заставить даже самых больших звезд выглядеть обычными. Это был урок футбола.

То, как Испания доминировала во владении мячом, неустанно прессинговала и наказывала за каждую ошибку, было исключительным. Они не полагаются на удачу, они зарабатывают каждый момент благодаря превосходному футболу.

Счет 2:0 – это не просто результат, это заявление всему миру. Если Испания продолжит играть с такой уверенностью и качеством, она станет командой, которую все будут бояться. Это футбол высочайшего уровня», – подытожил Гвардиола.