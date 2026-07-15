Скалони выступил с заявлением перед матчем Англия – Аргентина на ЧМ-2026

Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2026 против сборной Англии.

«Мы анализируем, как улучшить команду и попытаться нейтрализовать сильных игроков соперника. Возможно, внесем изменения, но можем выставить тот же состав.

Беллингем и Кейн – одни из лучших в мире, таких хотел бы видеть у себя любой тренер. Будем стараться нейтрализовать их своими сильными качествами и не дать им сыграть хорошо. У нас есть план на игру, и надеемся его реализовать.

«Фолклендская война? Это футбольный матч. Что мы можем сделать с тем, что произошло много лет назад? Это часть печальной истории. Есть люди, которые очень пострадали, чтобы мы сейчас об этом говорили, это было бы безумием. Это матч, со всеми имеющимися у него коннотациями. Я не собираюсь подливать масла в огонь.

Мы не можем ничего изменить, это футбольный матч, и смешивать одно с другим – безумие. В других частях света тоже происходят разные события, мы осуждаем войны, но я не собираюсь говорить, что это нечто большее, чем футбольный матч. Мы, безусловно, помним тех людей, но это матч, и мы не должны путать друг с другом. Конечно, мы должны помнить тех, кто ушел и потерял своих близких, это логично. Но не смешиваем: какая вина тех, кто сегодня выходит на поле, или обычных людей? Это футбол. Мы ошибаемся, если смешиваем эти вещи», – сказал Скалони.

Матч Англия – Аргентина запланирован на сегодня, 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени В финале победитель пары Англия – Аргентина сыграет против национальной команды Испании.