Тухель высказался о матче Англия – Аргентина на ЧМ-2026, предупредив Месси

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от полуфинального матча против национальной команды Аргентины на ЧМ-2026.

«В нашем последнем матче мы допустили слишком большое количество технических ошибок, которые не позволили нам найти свой ритм. Мы спешили с принятием решений, нам не хватало терпения и дисциплины, и поэтому мы потеряли свой ритм игры.

На протяжении турнира мы добавили в обороне и командной защите. Именно это понадобится нам на самом высоком уровне [в матче против Аргентины].

Скорость в сочетании с качественным техническим исполнением должна быть на более высоком уровне. Такой соперник, как Аргентина, поможет нам показать свои лучшие качества, как и нашим игрокам.

Мы знаем, почему мы здесь. Мы никогда не стеснялись ставить перед собой такие цели и мечтать о них. Мы в полуфинале и выходим на этот матч очень голодными к победам. Мы хотим сделать следующий шаг

Я думал об этом – не применить ли старомодную персональную опеку против Месси. Не уверен, что мы действительно это сделаем, но такое мнение возникало.

Все знают, в каких зонах он любит появляться. Если анализировать матчи, то он видит развитие эпизодов быстрее других. Мяч оказывается у него, и он мгновенно обретает свободное пространство.

Мы нашли определенные закономерности в их игре, но если перекрыть одну, они найдут другую. Это уникальный опыт – играть против действующих чемпионов мира и Лионеля Месси. Это большой матч большого турнира.

Есть много вещей, о которых нужно позаботиться. Мы здесь, чтобы играть в свой футбол и навязывать сопернику свой стиль. Мы здесь, чтобы провести этот полуфинал так, как мы хотим. Мы знаем, насколько сложной будет эта задача, но мы к нему готовы», – сказал Тухель.

Матч Англия – Аргентина запланирована на сегодня, 15 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В финале победитель пары Англия – Аргентина сыграет против национальной команды Испании.