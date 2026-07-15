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Чемпионат мира
15 июля 2026, 08:57 | Обновлено 15 июля 2026, 09:14
1146
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Кто сыграет против Испании? Маркевич выбрал второго финалиста ЧМ-2026

Специалист верит в национальную сборную Аргентины

15 июля 2026, 08:57 | Обновлено 15 июля 2026, 09:14
1146
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Кто сыграет против Испании? Маркевич выбрал второго финалиста ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинальный матч ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной. Специалист полагает, что команды не смогут определить победителя в основное время встречи.

«На мой взгляд, здесь будет позиционная, я бы сказал, осторожная игра, поскольку цена ошибки, как я уже говорил и о первом полуфинале, очень высока.

И все же в основное время Англия и Аргентина забьют по голу – 1:1. Однако в дополнительное время подопечным Лионеля Скалони удастся вырвать путевку в финал», – сказал Маркевич.

Испания уверенно шагает по Мундиалю. Подопечные Луиса де ла Фуэнте квалифицировались в финал ЧМ-2026, где сыграют против победителя пары Англия – Аргентина. Финальный матч турнира запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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я за Англию,очень хочу,чтоб Кейн получил "Золотой мяч"
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