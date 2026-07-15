Кто сыграет против Испании? Маркевич выбрал второго финалиста ЧМ-2026
Специалист верит в национальную сборную Аргентины
Известный украинский тренер Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинальный матч ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной. Специалист полагает, что команды не смогут определить победителя в основное время встречи.
«На мой взгляд, здесь будет позиционная, я бы сказал, осторожная игра, поскольку цена ошибки, как я уже говорил и о первом полуфинале, очень высока.
И все же в основное время Англия и Аргентина забьют по голу – 1:1. Однако в дополнительное время подопечным Лионеля Скалони удастся вырвать путевку в финал», – сказал Маркевич.
Испания уверенно шагает по Мундиалю. Подопечные Луиса де ла Фуэнте квалифицировались в финал ЧМ-2026, где сыграют против победителя пары Англия – Аргентина. Финальный матч турнира запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.
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