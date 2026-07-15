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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 12:40 | Обновлено 15 июля 2026, 13:21
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0

Бывший игрок Динамо раскрыл секрет успешной футбольной карьеры

Федоров считает, что всё решают стабильность и качество игры

15 июля 2026, 12:40 | Обновлено 15 июля 2026, 13:21
910
0
Бывший игрок Динамо раскрыл секрет успешной футбольной карьеры
ФК Динамо. Сергей Федоров
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Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Сергей Федоров дал совет молодым футболистам о том, как добиться успеха.

«Если ты хочешь чего-то добиться, нужно ставить перед собой соответствующие цели. Для этого нужно работать и работать. Самое главное – это качество. Вы не можете играть один матч так, а другой – иначе. Должна быть стабильность, тогда будет прогресс. Нужно анализировать, делать выводы из своих ошибок. А если вы будете так «летать» – ничего не получится», – пояснил он.

Федоров играл в составе «Динамо» с 1998 по 2007 год. За этот период он стал шестикратным чемпионом Украины и четырехкратным обладателем Кубка Украины.

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Сергей Федоров Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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