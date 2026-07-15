Бывший игрок Динамо раскрыл секрет успешной футбольной карьеры

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Сергей Федоров дал совет молодым футболистам о том, как добиться успеха.

«Если ты хочешь чего-то добиться, нужно ставить перед собой соответствующие цели. Для этого нужно работать и работать. Самое главное – это качество. Вы не можете играть один матч так, а другой – иначе. Должна быть стабильность, тогда будет прогресс. Нужно анализировать, делать выводы из своих ошибок. А если вы будете так «летать» – ничего не получится», – пояснил он.