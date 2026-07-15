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Чемпионат мира
15 июля 2026, 13:40 | Обновлено 15 июля 2026, 13:48
308
0

«Это суеверие». Сборная Аргентины сменит форму на матч против Англии

Тухель понимает, почему Аргентина сыграет в темном

15 июля 2026, 13:40 | Обновлено 15 июля 2026, 13:48
308
0
«Это суеверие». Сборная Аргентины сменит форму на матч против Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Наставник сборной Англии Томас Тухель не удивлен, что сборная Аргентины выйдет на матч полуфинала ЧМ-2026 в темной форме, а не в своей традиционной бело-голубой.

Именно в такой форме Аргентина обыграла англичан в двух последних их встречах на чемпионатах мира.

«Это просто суеверие. Но я их понимаю. В спорте такое бывает – если что-то принесло победу, то ты начинаешь это повторять. У меня есть свои суеверия, но я вам о них не расскажу», – сказал Тухель.

Матч пройдет 15 июля, начало в 22:00.

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Иван Зинченко Источник: Reuters
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