Чемпионат мира15 июля 2026, 13:40 | Обновлено 15 июля 2026, 13:48
308
0
«Это суеверие». Сборная Аргентины сменит форму на матч против Англии
Тухель понимает, почему Аргентина сыграет в темном
15 июля 2026, 13:40 | Обновлено 15 июля 2026, 13:48
308
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Наставник сборной Англии Томас Тухель не удивлен, что сборная Аргентины выйдет на матч полуфинала ЧМ-2026 в темной форме, а не в своей традиционной бело-голубой.
Именно в такой форме Аргентина обыграла англичан в двух последних их встречах на чемпионатах мира.
«Это просто суеверие. Но я их понимаю. В спорте такое бывает – если что-то принесло победу, то ты начинаешь это повторять. У меня есть свои суеверия, но я вам о них не расскажу», – сказал Тухель.
Матч пройдет 15 июля, начало в 22:00.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июля 2026, 07:15 10
Матвей Пономаренко переедет в Турцию
Футбол | 15 июля 2026, 05:45 5
Килиан был достаточно самокритичен после матча
Футбол | 15.07.2026, 11:06
Футбол | 15.07.2026, 00:00
Футбол | 15.07.2026, 06:43
Комментарии 0
Популярные новости
13.07.2026, 09:32 7
13.07.2026, 09:13 27
14.07.2026, 07:19 15
13.07.2026, 09:42 5
14.07.2026, 08:32 31
14.07.2026, 12:01 27
13.07.2026, 10:26 8
14.07.2026, 06:02 10