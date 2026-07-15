Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья Торреса связалась с наркокартелем
Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес столкнулся с семейными проблемами.
По информации Telegram-канала «Футбол с вертолета», в семье колумбийского легионера возникли серьезные проблемы, связанные с деятельностью наркокартелей в Колумбии. Источник утверждает, что эти события могли иметь трагические последствия и существенно повлиять на эмоциональное состояние футболиста.
В прошлом сезоне 26-летний колумбиец играл на правах аренды за турецкий «Эйюпспор», в составе которого провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее в «Динамо» раскритиковали Торреса и решили отказаться от игрока.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2026
Лиепая из Латвии второй раз переиграла Дечич из Черногорий