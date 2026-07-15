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  4. Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 23:02 |
3253
0

Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб

Семья Торреса связалась с наркокартелем

15 июля 2026, 23:02 |
3253
0
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
ФК Динамо. Анхель Торрес
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Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес столкнулся с семейными проблемами.

По информации Telegram-канала «Футбол с вертолета», в семье колумбийского легионера возникли серьезные проблемы, связанные с деятельностью наркокартелей в Колумбии. Источник утверждает, что эти события могли иметь трагические последствия и существенно повлиять на эмоциональное состояние футболиста.

В прошлом сезоне 26-летний колумбиец играл на правах аренды за турецкий «Эйюпспор», в составе которого провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Динамо» раскритиковали Торреса и решили отказаться от игрока.

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Дмитрий Олийченко Источник: Футбол с вертолета
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