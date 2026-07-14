«Трансфер на 120 млн». Португальский журналист оценил продажу Трубина
Жозе Нуньеш оценил суммы, за которые Бенфика может продать украинца
Португальский журналист Жозе Нуньеш поделился своими мыслями относительно возможного трансфера украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.
«Я не думаю, что «Бенфика» очень хочет подписать новый контракт с Трубиным. Прося 40 миллионов за Трубина на рынке... за того Трубина, который был в «Бенфике». Да, действительно, он умеет творить совершенно невероятные чудеса, но получить 40 миллионов за Трубина — это то же самое, что «Бенфика» продала Феликса за 120 миллионов.
Другими словами, Феликс провёл фантастический сезон в «Бенфике» — вторую половину сезона. И «Бенфика» продала его по абсолютно стратегической цене, которая была за пределами возможностей кого бы то ни было. Я думаю, что, если говорить о показателях, то это будет тот самый коммерческий подвиг.
Это, безусловно, была бы ошеломляющая прибыль за игрока, который, на мой взгляд, не вырос в цене. Продавать его за 40 миллионов — это очень странно. Даже 20 миллионов... я думаю, что это уже будет очень интересная сумма для «Бенфики», — сказал журналист в эфире телеканала NOW.
Ранее Нуньеш заявил, что Трубин не оправдал ожиданий в «Бенфике».
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