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  4. «Трансфер на 120 млн». Португальский журналист оценил продажу Трубина
Португалия
14 июля 2026, 23:54 |
676
0

«Трансфер на 120 млн». Португальский журналист оценил продажу Трубина

Жозе Нуньеш оценил суммы, за которые Бенфика может продать украинца

14 июля 2026, 23:54 |
676
0
«Трансфер на 120 млн». Португальский журналист оценил продажу Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine
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Португальский журналист Жозе Нуньеш поделился своими мыслями относительно возможного трансфера украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.

«Я не думаю, что «Бенфика» очень хочет подписать новый контракт с Трубиным. Прося 40 миллионов за Трубина на рынке... за того Трубина, который был в «Бенфике». Да, действительно, он умеет творить совершенно невероятные чудеса, но получить 40 миллионов за Трубина — это то же самое, что «Бенфика» продала Феликса за 120 миллионов.

Другими словами, Феликс провёл фантастический сезон в «Бенфике» — вторую половину сезона. И «Бенфика» продала его по абсолютно стратегической цене, которая была за пределами возможностей кого бы то ни было. Я думаю, что, если говорить о показателях, то это будет тот самый коммерческий подвиг.

Это, безусловно, была бы ошеломляющая прибыль за игрока, который, на мой взгляд, не вырос в цене. Продавать его за 40 миллионов — это очень странно. Даже 20 миллионов... я думаю, что это уже будет очень интересная сумма для «Бенфики», — сказал журналист в эфире телеканала NOW.

Ранее Нуньеш заявил, что Трубин не оправдал ожиданий в «Бенфике».

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Антон Романенко Sport.ua
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