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  4. Дешам установил рекорд по матчам в качестве главного тренера на ЧМ
Чемпионат мира
14 июля 2026, 22:19 |
294
0

Дешам установил рекорд по матчам в качестве главного тренера на ЧМ

Наставник сборной Франции проводит 26-й поединок на мировых первенствах

14 июля 2026, 22:19 |
294
0
Дешам установил рекорд по матчам в качестве главного тренера на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира.

Поединок против Испании в 1/2 финала ЧМ-2026 стал для Дешама уже 26-м в его карьере на мировых первенствах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дешам превзошел немецкого специалиста Хельмута Шена (25), который тренировал сборную Германии с 1964 по 1978 года.

Для Дешама ЧМ-2026 – четвертый мундиаль в карьере. В 2014 году Франция под его руководством дошла до четвертьфинала, в 2018 завоевала трофей, а в 2022 уступила в финале Аргентине.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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