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Франция
14.07.2026 22:00 - : -
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Чемпионат мира
14 июля 2026, 07:55 |
155
0

Франция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала чемпионата мира 14 июля в 22:00 по Киеву

14 июля 2026, 07:55 |
155
0
Франция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Испании.

Поединок пройдет на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, штат Техас (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток главного арбитра встречи – сальвадорского судьи Ивана Бартона – прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главным тренером французской команды является Дидье Дешам. Испанцев тренирует Луис де ла Фуэнте.

Сборная Франции выиграла все шесть матчей на турнире: Сенегал (3:1), Ирак (3:0), Норвегия (4:1), Швеция (4:0), Парагвай (1:0), Марокко (2:0).

Сборная Испании за шесть поединков пропустила лишь один гол: Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0), Бельгия (2:1).

Звездный французский форвард Килиан Мбаппе выйдет на поле в стартовом составе. Противостоять ему будет вундеркинд Ламин Ямаль.

В последний раз Испания и Франция пересекались в июне прошлого года в полуфинале Лиги наций – тогда в безумном матче победу отпраздновала Фурия Роха со счетом 5:4.

Победитель противостояния Франция – Испания в финале ЧМ-2026 встретится или с Англией, или с Аргентиной.

Франция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Франция – Испания
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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