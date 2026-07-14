Франция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала чемпионата мира 14 июля в 22:00 по Киеву
14 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Испании.
Поединок пройдет на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, штат Техас (США).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток главного арбитра встречи – сальвадорского судьи Ивана Бартона – прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главным тренером французской команды является Дидье Дешам. Испанцев тренирует Луис де ла Фуэнте.
Сборная Франции выиграла все шесть матчей на турнире: Сенегал (3:1), Ирак (3:0), Норвегия (4:1), Швеция (4:0), Парагвай (1:0), Марокко (2:0).
Сборная Испании за шесть поединков пропустила лишь один гол: Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0), Бельгия (2:1).
Звездный французский форвард Килиан Мбаппе выйдет на поле в стартовом составе. Противостоять ему будет вундеркинд Ламин Ямаль.
В последний раз Испания и Франция пересекались в июне прошлого года в полуфинале Лиги наций – тогда в безумном матче победу отпраздновала Фурия Роха со счетом 5:4.
Победитель противостояния Франция – Испания в финале ЧМ-2026 встретится или с Англией, или с Аргентиной.
Франция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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