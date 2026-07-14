Александр КЕМКИН: «Тяжелые тренировки, интенсивные, но они нужны»

Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов.

– Расскажите об атмосфере в команде и о том, как проходят тренировки?

– Атмосфера замечательная. Сейчас тренируемся два раза в день. Тренировки тяжелые, интенсивные, но они нужны, потому что мы готовимся к сезону и понимаем, что если будем сейчас выкладываться на все сто, то в сезоне будет легче. Это и физическая работа, и работа над взаимопониманием с защитниками. Мы работаем в обоих направлениях.

– Какие цели ставите перед собой на новый сезон?

– Все как всегда – это выкладываться по максимуму каждый день, работать на все сто и радовать болельщиков.