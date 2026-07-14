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  4. Александр КЕМКИН: «Тяжелые тренировки, интенсивные, но они нужны»
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 23:57 |
54
0

Александр КЕМКИН: «Тяжелые тренировки, интенсивные, но они нужны»

Вратарь «Кривбасса» поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов

14 июля 2026, 23:57 |
54
0
Александр КЕМКИН: «Тяжелые тренировки, интенсивные, но они нужны»
ФК Кривбасс. Александр Кемкин
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Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов.

– Расскажите об атмосфере в команде и о том, как проходят тренировки?

– Атмосфера замечательная. Сейчас тренируемся два раза в день. Тренировки тяжелые, интенсивные, но они нужны, потому что мы готовимся к сезону и понимаем, что если будем сейчас выкладываться на все сто, то в сезоне будет легче. Это и физическая работа, и работа над взаимопониманием с защитниками. Мы работаем в обоих направлениях.

– Какие цели ставите перед собой на новый сезон?

– Все как всегда – это выкладываться по максимуму каждый день, работать на все сто и радовать болельщиков.

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Александр Кемкин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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