Два легендарных гола Диего Марадоны в ворота Англии, удаление Дэвида Бекхэма после стычки с Диего Симеоне, а также исторические обиды – второй полуфинал чемпионата мира обещает стать настоящим футбольным блокбастером. Добавим к этому дуэль двух великих бомбардиров – Гарри Кейна и Лионеля Месси, а также практически равные шансы команд перед стартовым свистком, и получим матч, который просто нельзя пропустить.

Англия начала турнир яркой победой над Хорватией (4:2), заставив болельщиков поверить, что футбол эпохи Гарета Саутгейта окончательно остался в прошлом. Однако затем последовали куда менее зрелищные встречи с Ганой и Панамой, а в плей-офф команде Томаса Тухеля пришлось буквально выгрызать путевки дальше. Волевые победы над ДР Конго и Норвегией, а также драматичные 3:2 с Мексикой в меньшинстве показали, что этот коллектив умеет терпеть и выживать в самых тяжелых обстоятельствах.

Раззабивавшийся в начале Гарри Кейн передал эстафету голеадора Джуду Беллингему. При этом английская оборона пока далека от идеала и регулярно позволяет соперникам создавать моменты, хотя мощная полузащита нередко сглаживает эти проблемы. Главное же преимущество англичан – огромный запас характера. Почти каждый игрок выступает на топ-уровне, поэтому эта сборная способна переломить ход практически любого матча. Как бы не складывался матч, команда точно не сдастся до конца

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

Аргентинская команда играет в другой футбол, заточенный на гений Месси. Почти в каждом матче команда Лионеля Скалони отправляла в ворота соперников по три мяча, но путь к полуфиналу получился куда тяжелее, чем можно было ожидать. После трех уверенных побед на групповом этапе аргентинцы неожиданно едва не завершили турнир уже в 1/8 финала: Кабо-Верде удалось дожать лишь в дополнительное время. Со Швейцарией победителя не удалось определить за 90 минут, а в четвертьфинале с Египтом действующие чемпионы мира уступали 0:2 до 78-й минуты и совершили невероятный камбэк.

Команда Скалони обладает колоссальным опытом и психологией победителей, однако даже сам Месси признавал, что после шести матчей накопилась серьезная усталость. В концовке турнира это вполне может стать одним из ключевых факторов.

При практически равных шансах на выход в финал ставку на исход я бы оставил поклонникам этих сборных. Куда интереснее выглядит вариант «Обе забьют – да» за 1.96 на betking.

Обмен голами регулярно происходил в последних очных встречах Англии и Аргентины, а также во всех матчах плей-офф с участием обеих команд на этом чемпионате мира. Сложно представить, что одна из сборных, открыв счет, сумеет удержать свои ворота «сухими» под давлением соперника.