Барселона готовит новое безумное предложение по трансферу звезды Атлетико

«Барселона» готовится вновь направить мадридскому «Атлетико» предложение о трансфере 26-летнего нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Сообщается, что каталонцы планируют направить официальный запрос «матрасникам» в конце месяца. Вероятно, условия будут близки к тем, которые озвучивались ранее – 100 миллионов евро за полноценный трансфер. Как известно, в прошлый раз «Атлетико» не только отказал «блаугранас», но и публично высмеял попытку выкупить их главную звезду.

Впрочем, в «Барселоне» уверены, что на этот раз у них всё будет иначе. Конкуренты в лице «Арсенала» и ПСЖ, по мнению руководства каталонского клуба, не смогут предложить «Атлетико» даже близкую по условиям сделку.

Сейчас Альварес участвует в ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины. В шести матчах на мундиале нападающий забил лишь один гол.