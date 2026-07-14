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Испания
14 июля 2026, 21:45 | Обновлено 14 июля 2026, 22:35
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Барселона готовит новое безумное предложение по трансферу звезды Атлетико

Каталонцы очень хотят подписать Хулиана Альвареса

14 июля 2026, 21:45 | Обновлено 14 июля 2026, 22:35
780
0
Барселона готовит новое безумное предложение по трансферу звезды Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
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«Барселона» готовится вновь направить мадридскому «Атлетико» предложение о трансфере 26-летнего нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Сообщается, что каталонцы планируют направить официальный запрос «матрасникам» в конце месяца. Вероятно, условия будут близки к тем, которые озвучивались ранее – 100 миллионов евро за полноценный трансфер. Как известно, в прошлый раз «Атлетико» не только отказал «блаугранас», но и публично высмеял попытку выкупить их главную звезду.

Впрочем, в «Барселоне» уверены, что на этот раз у них всё будет иначе. Конкуренты в лице «Арсенала» и ПСЖ, по мнению руководства каталонского клуба, не смогут предложить «Атлетико» даже близкую по условиям сделку.

Сейчас Альварес участвует в ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины. В шести матчах на мундиале нападающий забил лишь один гол.

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Хулиан Альварес Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: Sport.es
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