Жозе Моуриньо может переманить в Реал одного из лидеров сборной Украины

Голкипер лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб во время трансферного окна и присоединиться к мадридскому «Реалу».

В услугах 24-летнего вратаря заинтересован главный тренер королевского клуба Жозе Моуриньо, который в прошлом сезоне работал с игроком в чемпионате Португалии.

Среди конкурентов «сливочных» – английские «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и французский ПСЖ, однако именно испанский клуб считается фаворитом на подписание вратаря.

«Бенфика» не будет препятствовать трансферу Трубина, однако озвучила заинтересованным клубам свои требование – за переход голкипера придется заплатить как минимум 20 миллионов евро.

Трубин присоединился к лиссабонскому клубу в августе 2023 года и провел в футболке «орлов» 149 матчей, в которых пропустил 144 мяча и 59 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.