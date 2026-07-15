Жозе Моуриньо может переманить в Реал одного из лидеров сборной Украины
Мадридский клуб рассматривает трансфер голкипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина
Голкипер лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб во время трансферного окна и присоединиться к мадридскому «Реалу».
В услугах 24-летнего вратаря заинтересован главный тренер королевского клуба Жозе Моуриньо, который в прошлом сезоне работал с игроком в чемпионате Португалии.
Среди конкурентов «сливочных» – английские «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и французский ПСЖ, однако именно испанский клуб считается фаворитом на подписание вратаря.
«Бенфика» не будет препятствовать трансферу Трубина, однако озвучила заинтересованным клубам свои требование – за переход голкипера придется заплатить как минимум 20 миллионов евро.
Трубин присоединился к лиссабонскому клубу в августе 2023 года и провел в футболке «орлов» 149 матчей, в которых пропустил 144 мяча и 59 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный наставник считает, что судьба этого противостояния решится в дополнительное время
Команда Дешама остановилась в шаге от финала ЧМ-2026