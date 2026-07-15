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  4. Жозе Моуриньо может переманить в Реал одного из лидеров сборной Украины
Испания
15 июля 2026, 16:06 |
1345
0

Жозе Моуриньо может переманить в Реал одного из лидеров сборной Украины

Мадридский клуб рассматривает трансфер голкипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина

15 июля 2026, 16:06 |
1345
0
Жозе Моуриньо может переманить в Реал одного из лидеров сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Голкипер лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб во время трансферного окна и присоединиться к мадридскому «Реалу».

В услугах 24-летнего вратаря заинтересован главный тренер королевского клуба Жозе Моуриньо, который в прошлом сезоне работал с игроком в чемпионате Португалии.

Среди конкурентов «сливочных» – английские «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и французский ПСЖ, однако именно испанский клуб считается фаворитом на подписание вратаря.

«Бенфика» не будет препятствовать трансферу Трубина, однако озвучила заинтересованным клубам свои требование – за переход голкипера придется заплатить как минимум 20 миллионов евро.

Трубин присоединился к лиссабонскому клубу в августе 2023 года и провел в футболке «орлов» 149 матчей, в которых пропустил 144 мяча и 59 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Реал Мадрид Жозе Моуриньо трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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