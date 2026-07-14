Де Йонг может надолго выбыть из-за травмы, полученной на ЧМ-2026
Полузащитник «Барселоны» рискует пропустить четыре месяца
Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг прибыл в расположение каталонского клуба с подозрением на серьезную травму.
Сообщается, что у футболиста после ЧМ-2026 диагностировали повреждение колена. Ожидается, что голландец пройдет дополнительное обследование в ближайшие дни. Впрочем, тренерский штаб и руководство «блаугранас» уже готовятся к худшему сценарию, при котором де Йонг не будет играть следующие четыре месяца.
На чемпионате мира Френки провел четыре матча в составе сборной Нидерландов, но результативными действиями не отличился.
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