Де Йонг может надолго выбыть из-за травмы, полученной на ЧМ-2026

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг прибыл в расположение каталонского клуба с подозрением на серьезную травму.

Сообщается, что у футболиста после ЧМ-2026 диагностировали повреждение колена. Ожидается, что голландец пройдет дополнительное обследование в ближайшие дни. Впрочем, тренерский штаб и руководство «блаугранас» уже готовятся к худшему сценарию, при котором де Йонг не будет играть следующие четыре месяца.

На чемпионате мира Френки провел четыре матча в составе сборной Нидерландов, но результативными действиями не отличился.