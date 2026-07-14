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  4. Де Йонг может надолго выбыть из-за травмы, полученной на ЧМ-2026
Испания
14 июля 2026, 18:32 | Обновлено 14 июля 2026, 19:28
298
0

Де Йонг может надолго выбыть из-за травмы, полученной на ЧМ-2026

Полузащитник «Барселоны» рискует пропустить четыре месяца

14 июля 2026, 18:32 | Обновлено 14 июля 2026, 19:28
298
0
Де Йонг может надолго выбыть из-за травмы, полученной на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнки де Йонг
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг прибыл в расположение каталонского клуба с подозрением на серьезную травму.

Сообщается, что у футболиста после ЧМ-2026 диагностировали повреждение колена. Ожидается, что голландец пройдет дополнительное обследование в ближайшие дни. Впрочем, тренерский штаб и руководство «блаугранас» уже готовятся к худшему сценарию, при котором де Йонг не будет играть следующие четыре месяца.

На чемпионате мира Френки провел четыре матча в составе сборной Нидерландов, но результативными действиями не отличился.

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Френки де Йонг Барселона ЧМ-2026 по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Нидерландов по футболу
Андрей Плыгун Источник: Marca
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