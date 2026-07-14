СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 14 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
22:00 Франция – Испания
Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.38 для Франции и 3.20 для Испании. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!
18:00 КуПС – Вардар
20:00 Рига – Арарат-Армения
21:00 Дрита – Кауно Жальгирис
22:00 Шемрок Роверс – Флориана
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