СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июля

Во вторник, 14 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

22:00 Франция – Испания

2.40 – 3.10 – 3.20

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.38 для Франции и 3.20 для Испании. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

18:00 КуПС – Вардар

1.42 – 4.33 – 6.00

20:00 Рига – Арарат-Армения

1.65 – 3.70 – 4.50

21:00 Дрита – Кауно Жальгирис

2.30 – 3.20 – 2.90

22:00 Шемрок Роверс – Флориана

1.30 – 5.00 – 7.00

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