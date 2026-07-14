Нико УИЛЬЯМС: «Мбаппе? Он – монстр, но не лучше Ямаля»
Испанец и француз сразятся в очном поединке на ЧМ-2026
Вингер сборной Испании Нико Уильямс поделился своими мыслями о лидере сборной Франции Килиане Мбаппе.
«Фурия Роха» встретится с «Ле Бле» в рамках полуфинала ЧМ-2026 во вторник, 14 июля. Уильямс считает нападающего французов серьёзным соперником, однако уверен, что в составе испанской команды есть игрок, который его превосходит.
«Мбаппе? Он – монстр и один из лучших. Но у нас есть лучший игрок в мире: Ламин Ямаль», – заявил Нико.
Мбаппе на ЧМ-2026 забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи в 6 матчах. На счету Ямаля – 1 гол в 6 матчах мундиаля.
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