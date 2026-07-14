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  4. Нико УИЛЬЯМС: «Мбаппе? Он – монстр, но не лучше Ямаля»
Чемпионат мира
14 июля 2026, 16:52 | Обновлено 14 июля 2026, 17:12
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Нико УИЛЬЯМС: «Мбаппе? Он – монстр, но не лучше Ямаля»

Испанец и француз сразятся в очном поединке на ЧМ-2026

14 июля 2026, 16:52 | Обновлено 14 июля 2026, 17:12
250
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Нико УИЛЬЯМС: «Мбаппе? Он – монстр, но не лучше Ямаля»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Уильямс
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Вингер сборной Испании Нико Уильямс поделился своими мыслями о лидере сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Фурия Роха» встретится с «Ле Бле» в рамках полуфинала ЧМ-2026 во вторник, 14 июля. Уильямс считает нападающего французов серьёзным соперником, однако уверен, что в составе испанской команды есть игрок, который его превосходит.

«Мбаппе? Он – монстр и один из лучших. Но у нас есть лучший игрок в мире: Ламин Ямаль», – заявил Нико.

Мбаппе на ЧМ-2026 забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи в 6 матчах. На счету Ямаля – 1 гол в 6 матчах мундиаля.

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ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу Нико Уильямс Ламин Ямаль Килиан Мбаппе
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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хєх, при всій моїй не любові до Мбапе:
Мбапе - 8 голів та 3 гольові паси
Ямаль - стрикотання цвіркунів
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