Нико УИЛЬЯМС: «Мбаппе? Он – монстр, но не лучше Ямаля»

Вингер сборной Испании Нико Уильямс поделился своими мыслями о лидере сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Фурия Роха» встретится с «Ле Бле» в рамках полуфинала ЧМ-2026 во вторник, 14 июля. Уильямс считает нападающего французов серьёзным соперником, однако уверен, что в составе испанской команды есть игрок, который его превосходит.

«Мбаппе? Он – монстр и один из лучших. Но у нас есть лучший игрок в мире: Ламин Ямаль», – заявил Нико.

Мбаппе на ЧМ-2026 забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи в 6 матчах. На счету Ямаля – 1 гол в 6 матчах мундиаля.