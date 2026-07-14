Англия – Аргентина. Прогноз Виктора Вацко на полуфинал чемпионата мира-2026

Второй полуфинал чемпионата мира-2026 подарит зрителям противостояние непримиримых и принципиальных соперников – сборных Англии и Аргентины. Таковой эта дуэль стала после войны за Фолклендские острова в 1982 году, а уже в 1986-м англичане и аргентинцы встретились в четвертьфинале чемпионата мира, финальную часть которого принимала Мексика. Тогда Аргентина отпраздновала победу со счетом 2:1, благодаря дублю Диего Марадоны, но один из мячей легендарный форвард забил рукой. Как ее впоследствии нарекли – рукой Бога.

На ЧМ-1998 во Франции Аргентина и Англия вновь сошлись в плей-офф. На этот раз в 1/8 финала. И матч снова закончился победой аргентинцев (на этот раз в серии пенальти) и скандалом, который случился из-за удаления Дэвида Бекхэма, поддавшегося на провокацию со стороны Диего Симеоне.

Уже на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее Англия отчасти взяла реванш у Аргентины за предыдущие два фиаско. Команды сошлись на групповой стадии и благодаря мячу с пенальти от Бекхэма британцы отпраздновали победу – 1:0. После того эти соперники проводили между собой лишь один матч, который носил товарищеский статус и состоялся уже более двадцати лет назад – в ноябре 2005-го. Тогда Англия также триумфовала (3:2), но в крайне непростой игре.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Так что нынешняя дуэль Англии и Аргентины, помимо того что это матч полуфинальной стадии, будет иметь дополнительный подтекст принципиальности, учитывая историю прежних взаимоотношений между странами и их футбольными командами. И это однозначно вносит элемент непредсказуемости в это противостояние, так как на первый план могут выйти не тактические задумки наставников, а морально-психологический аспект подготовки футболистов.

Путь на этом мировом первенстве у обоих нынешних соперников довольно схожий. На групповой стадии особых проблем не возникало ни у англичан, ни у аргентинцев. А вот в плей-офф обе эти команды уже несколько раз были на грани вылета, но всякий раз им удавалось переломить ситуацию в свою пользу. Аргентинцы и вовсе уже дважды играли на ЧМ-2026 дополнительное время – против Кабо-Верде и Швейцарии, в то время как англичанам пришлось это делать только в четвертьфинале против Норвегии.

Как бы там ни было, а физически оба соперника будут вымотанными, из-за чего ожидать какой-то чересчур быстрый и яркий футбол вряд ли приходится. Критических кадровых проблем ни у Англии, ни у Аргентины нет и здесь оба соперника плюс/минус также находятся в равных условиях. Разве что у «трех львов» под вопросом Деклан Райс, но в СМИ пишут, что врачи обещают поставить его на ноги.

Аргентина на этом чемпионате мира по-прежнему всерьез зависит от Лионеля Месси. 39-летняя звезда имеет в активе уже 8 забитых мячей в 6 поединках. Однако с каждым новым матчем сил у Месси точно не прибавляется и в какой-то момент тот может столкнуться с так называемым «синдромом тяжелых ног». А без активной помощи Лионеля аргентинцам придется очень непросто, так как на его счету почти половина от всего общекомандного количества забитых мячей сборной на мундиале.

Важно отмечать и уязвимость флангов и центра обороны обеих команд, которая ярко вскрылась в плей-офф турнира. Начиная со стадии 1/16 финала и Англия, и Аргентина пропускают в свои ворота в каждом из матчей. И этот фактор стоит учитывать в аспекте прогноза.

В целом эксперты и суперкомпьютеры статистических компаний видят фаворитом Англию. Однако практически все сходятся на том, что существует высокая вероятность, что основное и дополнительное время этого противостояния принесут результативную ничью – 1:1 или 2:2. А вот в серии пенальти, если до нее дойдет, учитывая традиционную беззубость англичан в этом компоненте, а также фактор блистательного Эмилиано Мартинеса, ловко пользующегося различными приемами «игр разума», все-таки стоило бы поставить на Аргентину.

Но в целом ставка на «обе забьют» выглядит максимально комфортной и приемлемой, если вы пожелаете привнести азарта в просмотр этого поединка.