Источник: Гуцуляк выдвинул жесткие условия будущему клубу
Алексей рассчитывает на зарплату около 1,5 миллиона евро в год
Вингер национальной сборной Украины Алексей Гуцуляк все еще находится в активном поиске клуба после ухода из житомирского Полесья.
По информации источника, Алексей рассчитывает на зарплату около 1,5 миллиона евро в год, и именно финансовые условия являются одним из главных критериев при выборе нового клуба.
В то же время деньги – не единственный фактор. Для футболиста важен и город, в котором придется жить: современная инфраструктура, рестораны, магазины, возможности для досуга и комфортный образ жизни – именно поэтому Алексей отказался от предложений из Саудовской Аравии.
Алексей защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.
После завершения сезона Гуцуляк отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом и получил статус свободного агента. В активе вингера – 16 игр за сборную Украины.
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