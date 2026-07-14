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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 15:48 | Обновлено 14 июля 2026, 15:52
2160
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Источник: Гуцуляк выдвинул жесткие условия будущему клубу

Алексей рассчитывает на зарплату около 1,5 миллиона евро в год

14 июля 2026, 15:48 | Обновлено 14 июля 2026, 15:52
2160
5 Comments
Источник: Гуцуляк выдвинул жесткие условия будущему клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк
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Вингер национальной сборной Украины Алексей Гуцуляк все еще находится в активном поиске клуба после ухода из житомирского Полесья.

По информации источника, Алексей рассчитывает на зарплату около 1,5 миллиона евро в год, и именно финансовые условия являются одним из главных критериев при выборе нового клуба.

В то же время деньги – не единственный фактор. Для футболиста важен и город, в котором придется жить: современная инфраструктура, рестораны, магазины, возможности для досуга и комфортный образ жизни – именно поэтому Алексей отказался от предложений из Саудовской Аравии.

Алексей защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

После завершения сезона Гуцуляк отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом и получил статус свободного агента. В активе вингера – 16 игр за сборную Украины.

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Алексей Гуцуляк Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу финансы
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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Комментарии 5
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Гуцуляк зірку зловив  , дивись щоб в Полісся не прийшлось проситись.
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+2
Ну з такою хліборізкою може вже закінчувати з футболом, бо такі вимоги ніхто і ніколи не буде виконувати. Якісь клоун. Сидить без клубу і вимоги висуває
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+2
Накрутив бігудів собі Льоша страшне. Буткевич спортив пацана своїми грошима.
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+2
смішно, навіть дуже. Пацану явно підфартило в декількох матчах за збірну і так вже понесло.
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+1
А ти граїш на таку зарплату...афанареть..типічний хохлик на прощання хоче кеш зрубати..тут без порад жіночки не обійшлось.. рестораги магазини...
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-1
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