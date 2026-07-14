Украинский тренер удивил, назвав главного фаворита ЧМ-2026
Василий Кобин верит в успех сборной Англии
Украинский тренер Василий Кобин, долгое время выступавший за донецкий «Шахтер», заявил, что считает национальную сборную Англии фаворитом ЧМ-2026.
– Кто для вас является фаворитом Мундиаля на данном этапе?
– Трудно кого-то выделить. Главное — посмотреть, кто в какой физической форме. Видно, что игроки несколько уставшие. Конечно, большинство считает фаворитом сборную Франции, но я бы отдал предпочтение сборной Англии, – сказал Кобин.
В полуфинале нынешнего чемпионата мира сборная Англии сыграет против Аргентины. В другом полуфинальном матче встретятся Франция и Испания.
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