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Чемпионат мира
14 июля 2026, 14:59 | Обновлено 14 июля 2026, 16:13
1352
0

Украинский тренер удивил, назвав главного фаворита ЧМ-2026

Василий Кобин верит в успех сборной Англии

14 июля 2026, 14:59 | Обновлено 14 июля 2026, 16:13
1352
0
Украинский тренер удивил, назвав главного фаворита ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин
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Украинский тренер Василий Кобин, долгое время выступавший за донецкий «Шахтер», заявил, что считает национальную сборную Англии фаворитом ЧМ-2026.

Кто для вас является фаворитом Мундиаля на данном этапе?

– Трудно кого-то выделить. Главное — посмотреть, кто в какой физической форме. Видно, что игроки несколько уставшие. Конечно, большинство считает фаворитом сборную Франции, но я бы отдал предпочтение сборной Англии, – сказал Кобин.

В полуфинале нынешнего чемпионата мира сборная Англии сыграет против Аргентины. В другом полуфинальном матче встретятся Франция и Испания.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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