Флора без фауны и викинги без вёсел. Прогнозы на квалификацию ЛЧ

28 команд в прошлом сезоне стартовали с первого раунда квалификации ЛЧ. Этого достаточно, чтобы, например, укомплектовать два небольших чемпионата. Сколько из них дошли до группового этапа? 1. Только «Кайрат». Причём, кстати, набрав всего 1 очко в 8 матчах – его прохождение так далеко скорее про чуд, чем про класс. То есть первый раунд квалификации ЛЧ – не столько этап на пути к звездам для команд, сколько нечто, имеющее символическое значение. Возможность не сыграть против лучших осенью – а прикоснуться кончиками пальцев к мечте. И отпустить её ещё на год, потому что лучшие клубы не стартуют в ЛЧ так рано. Настоящая Лига чемпионов начнётся чуть позже, пока что это скорее Лига мечтателей. Тех, кто просто рад быть там, где они есть. Жаждут большего, но знают, что ещё не готовы за это большее побороться. Первый раунд квалификации ЛЧ не для определения лучших – он для души.

За мечту и выход в уже более серьёзный этап будут бороться команды в ответных матчах ЛЧ уже сегодня-завтра. Ниже – прогнозы на поединки и напоминание, что вообще-то в футбол прямо сейчас играют не только на ЧМ.

14.07. КуПС – Вардар, Ф2(+1), кф. 1.66

Финны победили неделю назад со счётом 2:0. Но какими были те забитые голы? Первый – после ошибки вратаря на стандарте, второй – после того, как защитник выбил мяч прямо на ногу нападающему соперника. «Вардар» сам навлек на себя проблемы. А если вдруг не будет этого делать две недели подряд (всё-таки чемпион страны), то как планирует забивать «КуПС»? Неизвестно. Как неизвестно и то, нужно ли это вообще местным. Результат уже достигнут, а на выходных – матч чемпионата, где команда борется за титул, но опережает главного конкурента лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Есть смысл сберечь силы. Сыграть от счёта. В прошлом сезоне «КуПС» трижды выигрывал первый матч в квалификациях ЛЧ и ЛЕ. Сколько забил в ответных? 1 мяч. В сумме. А ещё – всего 14 голов в 19 последних играх еврокубков.

14.07. Иберия – Флора, П1+ТБ1.5, кф. 1.76

В отличие от «КуПС», «Иберию» после выездной победы 3:2 над соперником прагматичной никак не назовешь. Она умудрилась пропустить даже в большинстве… Короче, с её стороны футбола на результат не ждём. В том числе и потому, что в еврокубках, особенно в ЛЧ, играет не каждый год – не может себе позволить выкладываться меньше, чем на 100%. Но главное для ставки – то, как выступает в последние годы в Европе «Флора». Эстонцы уступили в 11 из 14 последних матчей ЛЧ, ЛЕ и ЛК. Все 3 исключения – ничьи, даже не победы. На этом отрезке команда умудрялась вылетать даже от исландцев. В прошлом году она стала чемпионом страны – а теперь отстает от лидера на 10 очков к середине сезона (в Эстонии играют по схеме весна-осень). Все плохо. А особенно – то, что в Грузии команде придется атаковать, чтобы отыграться. Выглядит обреченно. 9 последних своих поражений в Европе «Флора» потерпела со счетами отличными от 0:1.

14.07. Дьёр – Викингур, Проход К1, кф. 2.05

Неделю назад на «Викингур» букмекер при выходе линии предлагал ставить с коэффициентом 6. Затем линия обвалилась так, что перед игрой на победу исландцев можно было загрузить лишь с коэффициентом чуть более 2. И они действительно выиграли. Но лишь 1:0. Если предположить, что исходная линия букмекера была корректной или близкой к таковой, то «Дьёр» должен разгромить соперника в домашнем матче. Аргументы? Хотя бы уровень команд: чемпион Исландии отправляется к чемпиону Венгрии. Да-да, тому самому, который не позволил завоевать титул «Ференцварошу» даже с показателем в 68 набранных очков после 33 туров – вполне себе чемпионским. «Дьёр» относительно новичок в еврокубках, но в прошлом сезоне уже выбил из них «АИК» и «Пюник» – более опытных соперников. А «Викингур» в прошлом сезоне покинул Лигу чемпионов после того, как выиграл 3:0 у «Брендбю» дома – и уступил 0:4 в гостях. У «Дьёра» задача даже проще: побеждай 2:0 и иди дальше.

14.07. ФК Рига – Арарат-Армения, ТБ2.5, кф. 1.86

2:0 в первом матче в пользу армян. И вроде бы тоже «низ», но… команды наиграли на ТБ. «Арарат» мог забивать ещё. Куражился с первых минут: дриблинг, комбинации, попытки ударов в дальний верхний угол с подкруткой… «Рига»? Выход один на один. Удар в штангу. При лучшей реализации могла бы перестрелять соперника ещё на его территории. А теперь просто вынуждена атаковать. С 2022 года она прошла 6 из 10 соперников в раундах европейских квалификаций на вылет, так что ей рано вылетать. Надо включиться. Стоит вспомнить, что она забивала в 6 из 7 последних домашних матчей в Европе, в большинстве из них – 2+ голов. У «Арарата» комфортный сценарий, кураж и серия из 4 матчей еврокубков, в которых он отличился хотя бы раз. В прошлом году забил даже в Чехии, за последние 2 сезона – в частности, в Румынии и Венгрии. Если в первом матче наиграли на 3+ голов, то ответная игра просто обязана стать результативной.

14.07. Левски – Борац Баня-Лука, Обе забьют, кф. 2.5

Риск, но коэффициент на это событие просто слишком соблазнительный. Неделю назад матч закончился со счётом 1:1, и «Левски» доминировал на поле практически все 90 минут. Более классная команда. Более опытная. Да что там: коллектив, который прервал многолетнюю гегемонию «Лудогорца» в Болгарии! Местные точно забьют команде из Боснии. «Борац» в прошлом году пропустил 4 мяча от клуба из Андорры, так что о чём вообще речь? Но если для гостей пропущенный гол – данность… почему бы не попробовать забить в ответ? Либо так, либо вылет. Тем более, неделю назад это удалось. И гол не случайный: на первых минутах боснийцы бросились в высокий прессинг на соперника, заставили того ошибиться и заработали пенальти. Это смелая команда, которая 7 дней назад решила не только отбиваться – и была вознаграждена ничьей за свою смелость. Если за неделю не утратит эту уверенность, то снова шокирует болгар.

14.07. Нью-Сэйнтс – Сабах, ИТБ2(1.5), кф. 1.6

На прошлой неделе прогнозировал, что «Нью-Сэйнтс» не пропустит много, потому что приедет в Азербайджан исключительно обороняться. Так и случилось: аутсайдер уступил лишь 0:2, а по чужим воротам нанес всего 1 удар, и тот – мимо. Теперь ситуация иная: местным нечего терять. Удерживать счёт 0:2 нет смысла. Нужно атаковать. Подставляться. Делать то, чего прагматичная команда не умеет и никогда не умела. А она даже в «автобусном» сценарии пропустила дважды неделю назад. За последние 10 лет «Нью-Сэйнтс» 7 раз оказывался в ситуации, когда проигрывал первый матч двухматчевого противостояния на выезде, и в 5 случаях после этого он уступал и пропускал как минимум два гола в ответном матче дома. Среди двух исключений – встреча против совсем слабых за пределами острова исландцев. Фаворит просто сделает то, что должен, и спокойно закроет противостояние.

14.07. Шемрок – Флориана, 1-й тайм: ИТБ1(0.5), кф. 1.5

Сначала собирался описывать ИТБ(1.5) по итогам 90 минут, но там коэффициент меньше – поверим в мощный старт ирландцев. Футбол в стране точно не на подъеме, но поражение 0:2 на Мальте неделю назад – всё равно слишком. С другой стороны, «Шемрок» годами играет в Европе в футбол аккурат через матч. Например, в прошлом сезоне прошел аж 3 соперника в квалификации ЛК, но скольких одолел в обоих поединках двухматчевого противостояния? Ни одного. После победы 4:0 в гостях сыграл 0:0 дома. После гостевого поражения 0:1 исправлялся победой 4:0 на собственном поле. Команда, которая играет только тогда, когда её прижимают к стенке. «Флориана» прижала. «Шемрок» должен забить 2+. И это, пожалуй, будет не так уж и сложно: в прошлом сезоне эта «Флориана» пропустила в 4 из 4 своих матчей еврокубков ещё до перерыва. За последние 5 лет она провела 4 международных выездных матча и проиграла во всех. В каждом из них – с пропущенным голом ещё до перерыва.

15.07. Сутьеска – Кайрат, П2+ТБ1.5, кф. 1.92

В прошлом сезоне «Сутьеска» проигрывала в ЛЧ белорусам. В 2024 году пропускала от команды из Сан-Марино (!) и вылетела от андоррской. В 2022 году не забила ни одного гола в квалификации, хотя имела на это целых 6 часов футбола. Черногорский футбол мертв. И уже давно. И «Сутьеска», которая страдает на международной арене каждый год, не та, кто должен его возрождать. Точно не против уже упомянутого во вступлении «Кайрата» – единственной команды, которая в прошлом сезоне стартовала в ЛЧ настолько рано и сыграла на этапе лиги. Соперник другого уровня. Такой, который проходил, в частности, «Селтик», забивал в ворота «Арсенала» и «Интера». Сейчас задача попроще. Неделю назад «Кайрат» справился так себе (победил, но лишь 2:1), однако спустя 7 дней должен прибавить: в прошлом сезоне делал это в квалификации в 3 из 4 случаев. Однако если одолеет соперника так же, как неделю назад, – нам это тоже подойдет.