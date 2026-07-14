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  4. Героем станет не Мбаппе. Безус дал расклад по матчу Франция – Испания
Чемпионат мира
14 июля 2026, 13:04 |
431
0

Героем станет не Мбаппе. Безус дал расклад по матчу Франция – Испания

Бывший полузащитник сборной Украины ставит на команду Дидье Дешама

14 июля 2026, 13:04 |
431
0
Героем станет не Мбаппе. Безус дал расклад по матчу Франция – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Сегодня, 14 июля на чемпионате мира, который подходит к своему завершению, состоится первый полуфинальный матч. Матч, который вполне мог бы стать украшением финала. Франция против Испании. Это поединок, в котором сложно однозначно назвать фаворита, от этого интрига становится еще больше.

Что думает по поводу данного противостояния наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус, об этом он эксклюзивно рассказал сайту Sport.ua.

– Матч Франция – Испания – это вывеска всего турнира, – сказал Безус. – Думаю, немало специалистов изначально ставило на победу одной из команд на нынешнем Мундиале. Я, без сомнения, жду яркого и атакующего футбола. Уверен также и в том, что эту игру позже будут разбирать на маленькие детали, поскольку индивидуальный и командный класс этих сборных заслуживает всяческого уважения, а тем более, анализа.

Что касается самой игры, то, считаю, что испанцы будут больше владеть мячом. Хотя сами французы, думаю, не будут против такого развития событий. Из-за того, что Испания обороняется высокой линией защиты, это может быть на руку подопечным Дидье Дешама. У них могут появиться большие зоны для Мбаппе, Дембеле, Олисе, Дуэ или Баркола. А все мы знаем индивидуальные скоростные возможности этих исполнителей.

Считаю, что эти моменты могут стать ключевыми в противостоянии. Поэтому я ставлю на победу сборной Франции со счетом 2:0. Более того, предположу, что к своим пяти голевым передачам на турнире, забитый мяч добавит Майкл Олисе.

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Роман Безус ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Дидье Дешам Майкл Олисе Дезире Дуэ Брэдли Баркола Килиан Мбаппе Усман Дембеле эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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