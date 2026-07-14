Хет-трик от Дешама. Бабич дал прогноз на матч ЧМ Франция – Испания

Свое мнение о предстоящем полуфинальном поединке чемпионата мира Франция – Испания, который сегодня, 14 июля пройдет в Далласе, эксклюзивно для сайта Sport.ua высказал известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– Я не первый, кто говорит о том, что поединок Франция – Испания достоин финала, – сказал Бабич. – И это действительно так. Обе сборные на нынешнем чемпионате мира демонстрируют яркий и атакующий футбол, при этом практически не пропускают в свои ворота.

В этой встрече я ожидаю много голевых ситуаций, так как футболисты обеих сборных обладают высоким уровнем индивидуального мастерства. Более того, мне кажется, что этом матч получится урожайным на голы.

Я отдаю предпочтение французам, так как они лучше, мобильнее действуют без мяча, у них отлично получаются контратаки, в то время, как испанцы любят позиционную игру. Предположу, что подопечные Дидье Дешама сыграют средним блоком, рассчитывая на контрвыпады, а испанцы больше будут контролировать мяч.

Что касается прогноза, то рискну сказать, что в этом противостоянии будет забито пять мячей. Победит Франция – 3:2 и, тем самым, Дидье Дешам третий раз кряду выведет свою команду в финал чемпионата мира. Я убежден, что любители футбола получат истинное наслаждение от этого противостояния.