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  4. Хет-трик от Дешама. Бабич дал прогноз на матч ЧМ Франция – Испания
Чемпионат мира
14 июля 2026, 11:37 |
249
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Хет-трик от Дешама. Бабич дал прогноз на матч ЧМ Франция – Испания

Тренер и футбольный эксперт считает, что в этой перестрелке сильнее окажутся французы

14 июля 2026, 11:37 |
249
0
Хет-трик от Дешама. Бабич дал прогноз на матч ЧМ Франция – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам
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Свое мнение о предстоящем полуфинальном поединке чемпионата мира Франция – Испания, который сегодня, 14 июля пройдет в Далласе, эксклюзивно для сайта Sport.ua высказал известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– Я не первый, кто говорит о том, что поединок Франция – Испания достоин финала, – сказал Бабич. – И это действительно так. Обе сборные на нынешнем чемпионате мира демонстрируют яркий и атакующий футбол, при этом практически не пропускают в свои ворота.

В этой встрече я ожидаю много голевых ситуаций, так как футболисты обеих сборных обладают высоким уровнем индивидуального мастерства. Более того, мне кажется, что этом матч получится урожайным на голы.

Я отдаю предпочтение французам, так как они лучше, мобильнее действуют без мяча, у них отлично получаются контратаки, в то время, как испанцы любят позиционную игру. Предположу, что подопечные Дидье Дешама сыграют средним блоком, рассчитывая на контрвыпады, а испанцы больше будут контролировать мяч.

Что касается прогноза, то рискну сказать, что в этом противостоянии будет забито пять мячей. Победит Франция – 3:2 и, тем самым, Дидье Дешам третий раз кряду выведет свою команду в финал чемпионата мира. Я убежден, что любители футбола получат истинное наслаждение от этого противостояния.

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Александр Бабич ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Дидье Дешам эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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