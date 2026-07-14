Костюк отказался отдавать игрока Динамо, который нужен Карпатам и Полесью

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк решил сохранить полузащитника Валентина Рубчинского, который проведет следующий сезон в футболке «бело-синих».

В услугах 24-летнего футболиста были заинтересованы львовские «Карпаты» и житомирское «Полесье», которые рассматривали возможность арендовать игрока на один сезон.

Наставник «Динамо» остался доволен игрой украинца на тренировочных сборах, поэтому не рассматривает переход своего подопечного в другой клуб Украинской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне Рубчинский провел девять матчей в составе львовских «Карпат», где играл на правах аренды, и отметился одним ассистом.

Контракт 24-летнего игрока с «бело-синими» истекает в июне 2028-го, а его трансферная стоимость составляет 750 тысяч евро. В активе полузащитника – пять игр за сборную Украины U-23.