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  4. Костюк отказался отдавать игрока Динамо, который нужен Карпатам и Полесью
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 11:17 |
1622
0

Костюк отказался отдавать игрока Динамо, который нужен Карпатам и Полесью

Наставник киевского клуба планирует сохранить в составе команды Валентина Рубчинского

14 июля 2026, 11:17 |
1622
0
Костюк отказался отдавать игрока Динамо, который нужен Карпатам и Полесью
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк решил сохранить полузащитника Валентина Рубчинского, который проведет следующий сезон в футболке «бело-синих».

В услугах 24-летнего футболиста были заинтересованы львовские «Карпаты» и житомирское «Полесье», которые рассматривали возможность арендовать игрока на один сезон.

Наставник «Динамо» остался доволен игрой украинца на тренировочных сборах, поэтому не рассматривает переход своего подопечного в другой клуб Украинской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне Рубчинский провел девять матчей в составе львовских «Карпат», где играл на правах аренды, и отметился одним ассистом.

Контракт 24-летнего игрока с «бело-синими» истекает в июне 2028-го, а его трансферная стоимость составляет 750 тысяч евро. В активе полузащитника – пять игр за сборную Украины U-23.

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Динамо Киев Игорь Костюк Валентин Рубчинский Полесье Житомир Карпаты Львов ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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