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  4. Уэйн РУНИ: «Месси становится слабым местом»
Чемпионат мира
15 июля 2026, 07:32 |
242
0

Уэйн РУНИ: «Месси становится слабым местом»

Англичанин назвал слабые стороны аргентинца

15 июля 2026, 07:32 |
242
0
Уэйн РУНИ: «Месси становится слабым местом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался об игре Лионеля Месси и обратил внимание на то, что аргентинский форвард не всегда активно помогает команде в обороне.

«Месси становится слабым местом Аргентины при игре в обороне. Он не всегда возвращается назад и не участвует в защитных действиях, хотя иногда всё же хорошо отрабатывает.

Его сила в том, что он всегда знает, когда нужно вмешаться в игру. Месси больше всего проявляет себя в ключевые моменты, потому что очень хорошо читает ситуацию на поле.

Его главные качества – это концентрация, понимание футбола и отличное взаимодействие с командой», – сказал Руни.

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Уэйн Руни Лионель Месси сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Goal.com
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