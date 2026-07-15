Уэйн РУНИ: «Месси становится слабым местом»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался об игре Лионеля Месси и обратил внимание на то, что аргентинский форвард не всегда активно помогает команде в обороне.

«Месси становится слабым местом Аргентины при игре в обороне. Он не всегда возвращается назад и не участвует в защитных действиях, хотя иногда всё же хорошо отрабатывает.

Его сила в том, что он всегда знает, когда нужно вмешаться в игру. Месси больше всего проявляет себя в ключевые моменты, потому что очень хорошо читает ситуацию на поле.

Его главные качества – это концентрация, понимание футбола и отличное взаимодействие с командой», – сказал Руни.