ФОТО. Звезда ЧМ скрывается. Игроку сборной Колумбии угрожают убийством

Полузащитник сборной Колумбии Джаминтон Кампас боится возвращаться на родину после угроз убийством, которые начали поступать ему и его семье после вылета с чемпионата мира.

Колумбийцы завершили выступление на турнире в 1/8 финала, уступив Швейцарии в серии пенальти – 3:4. Основное и дополнительное время завершились без голов.

В концовке овертайма Кампас получил прекрасную возможность принести своей команде победу, однако пробил мимо ворот. При этом в серии пенальти футболист реализовал свою попытку.

После матча 26-летний игрок «Росарио Сентраль» столкнулся с волной оскорблений и угроз в социальных сетях. По информации СМИ, Кампас не сел на самолет, которым сборная Колумбии возвращалась из Ванкувера в Боготу. Его нынешнее местонахождение не разглашается из соображений безопасности.

«Никакая страсть не оправдывает ненависть. Футбол должен объединять, а не заставлять нас и наши семьи жить в страхе», – написал Кампас в социальных сетях.

Федерация футбола Колумбии осудила угрозы и обратилась в Генеральную прокуратуру с призывом расследовать ситуацию.

«Ни один спортсмен или член его ближайшего окружения не должен подвергаться запугиванию за то, что представляет свою страну на спортивной арене», – говорится в заявлении федерации.

Ситуация напомнила о трагедии Андреса Эскобара. Защитника сборной Колумбии застрелили в 1994 году после возвращения с чемпионата мира, где он отметился автоголом в матче против США.