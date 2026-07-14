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14 июля 2026, 00:30 | Обновлено 14 июля 2026, 00:43
665
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ФОТО. Звездный футболист пил шоты с девушками и уснул в баре перед матчем

Джек Грилиш весело проводил время в компании подруг

14 июля 2026, 00:30 | Обновлено 14 июля 2026, 00:43
665
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ФОТО. Звездный футболист пил шоты с девушками и уснул в баре перед матчем
The Sun. Джек Грилиш
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш устроил шумный отдых перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии.

30-летнего футболиста заметили в одном из переполненных баров Манчестера в компании нескольких девушек. Грилиш смеялся, шутил с подругами и пил алкогольные шоты.

На столе компании было много пустых бокалов, а сам футболист заказал бутылку водки Grey Goose. В какой-то момент Грилиш выглядел уставшим, держался руками за голову, а затем ненадолго уснул, откинувшись на стуле.

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Позже англичанин продолжил веселье и вместе с другими болельщиками ожидал матча национальной сборной.

Недавно Грилиш вернулся к предсезонным тренировкам в составе «Манчестер Сити». Из-за травмы стопы он пропустил концовку прошлого сезона и не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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