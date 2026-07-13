ФОТО. Бекхэм объяснил странную реакцию Виктории на гол Беллингема
Жена легендарного футболиста почти не отреагировала на победный мяч сборной Англии
Дэвид Бекхэм прокомментировал вирусную реакцию своей жены Виктории на победный гол Джуда Беллингема в четвертьфинале ЧМ-2026 против Норвегии.
Семья Бекхэмов наблюдала за матчем с трибун стадиона в Майами. После гола Беллингема в дополнительное время Дэвид, его сын Ромео и дочь Харпер эмоционально праздновали, тогда как Виктория почти не двигалась и даже не улыбнулась.
Ее реакция быстро стала поводом для шуток в соцсетях. Американская комик Дженни Джонсон иронично назвала Викторию «главной фанаткой сборной Англии».
Бекхэм ответил: «Обещаю, она праздновала внутри. Просто ее реакция была немного медленнее моей».
Позже Викторию все же заметили аплодирующей футболистам после матча.
Сборная Англии победила Норвегию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира.
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