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13 июля 2026, 23:25 |
304
0

ФОТО. Бекхэм объяснил странную реакцию Виктории на гол Беллингема

Жена легендарного футболиста почти не отреагировала на победный мяч сборной Англии

13 июля 2026, 23:25 |
304
0
ФОТО. Бекхэм объяснил странную реакцию Виктории на гол Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория и Дэвид Бекхэм
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Дэвид Бекхэм прокомментировал вирусную реакцию своей жены Виктории на победный гол Джуда Беллингема в четвертьфинале ЧМ-2026 против Норвегии.

Семья Бекхэмов наблюдала за матчем с трибун стадиона в Майами. После гола Беллингема в дополнительное время Дэвид, его сын Ромео и дочь Харпер эмоционально праздновали, тогда как Виктория почти не двигалась и даже не улыбнулась.

Ее реакция быстро стала поводом для шуток в соцсетях. Американская комик Дженни Джонсон иронично назвала Викторию «главной фанаткой сборной Англии».

Бекхэм ответил: «Обещаю, она праздновала внутри. Просто ее реакция была немного медленнее моей».

Позже Викторию все же заметили аплодирующей футболистам после матча.

Сборная Англии победила Норвегию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира.

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фото Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм сборная Англии по футболу чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
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