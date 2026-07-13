ФОТО. Бекхэм объяснил странную реакцию Виктории на гол Беллингема

Дэвид Бекхэм прокомментировал вирусную реакцию своей жены Виктории на победный гол Джуда Беллингема в четвертьфинале ЧМ-2026 против Норвегии.

Семья Бекхэмов наблюдала за матчем с трибун стадиона в Майами. После гола Беллингема в дополнительное время Дэвид, его сын Ромео и дочь Харпер эмоционально праздновали, тогда как Виктория почти не двигалась и даже не улыбнулась.

Ее реакция быстро стала поводом для шуток в соцсетях. Американская комик Дженни Джонсон иронично назвала Викторию «главной фанаткой сборной Англии».

Бекхэм ответил: «Обещаю, она праздновала внутри. Просто ее реакция была немного медленнее моей».

Позже Викторию все же заметили аплодирующей футболистам после матча.

Сборная Англии победила Норвегию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира.