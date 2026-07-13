Хочется отдать абсолютно все. Рабьо назвал дополнительную мотивацию Франции

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо рассказал о единстве команды, которое, по мнению игроков, сыграло важную роль в том, что команда дошла до полуфинала ЧМ-2026.

«Мы много общаемся и регулярно обсуждаем все между собой, – сказал Рабьо. – В отеле, во время свободного времени, мы стараемся анализировать матчи в небольших группах. Это очень важно, помимо всего того, что нам дает тренерский штаб.

Мы все говорим на одном языке, у нас одна цель, и каждый направляет свою энергию на ее достижение. То, что нам дает штаб, чрезвычайно важно, но диалог между самими игроками, без участия тренеров, также имеет большое значение».

Такое чувство ответственности помогло Франции совместить одну из самых мощных атак турнира с командной игрой в обороне, которая начинается еще с нападающих. Игроки убеждены, что то, что происходит на поле, является продолжением взаимоотношений, которые они строят за его пределами.

«Мы прекрасно ладим друг с другом. У нас настоящая гармония и настоящая сплоченность. Это трудно объяснить, но вне поля все работает отлично, и эта энергия переносится на игру», – сказал Рабьо.

Выступление Франции на турнире проходит также на фоне решения Дидье Дешама покинуть пост главного тренера после завершения чемпионата мира. Его эпоха во главе сборной, продолжающаяся с 2012 года, принесла Франции победу на чемпионате мира-2018 и еще один финал в 2022 году. Кроме того, во время группового этапа умерла мать наставника, из-за чего он пропустил матч группового этапа против Норвегии (4:1).

Рабьо признал, что осознание того, что это последний турнир Дешама во главе сборной, стало для команды дополнительной эмоциональной мотивацией.

«Трудности, через которые прошел тренер, сделали нас еще ближе друг к другу. Хочется отдать абсолютно все, особенно зная, что это его последний турнир во главе сборной Франции. Сейчас именно тот момент», – сказал он.

Матч полуфинала ЧМ-2026 между сборными Испании и Франции состоится в Арлингтоне 14 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени.